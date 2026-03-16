Kids von Chrissy Teigen und John Legend werden zu Drummern

Chrissy Teigen (40) und John Legend (47) haben ihren jüngsten beiden Kindern ein neues Schlagzeug geschenkt – und scheinen diese Entscheidung nun bereits zu hinterfragen. In zwei Videos auf Instagram zeigte das Model, wie die dreijährige Esti Maxine und der zweijährige Wren Alexander begeistert auf ihrem neuen Instrument herumtrommelten. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Papa John zunächst das Schlagzeug für die Kleinen zusammenbaut, während Wren schon ungeduldig mit den Sticks auf die Trommeln einhämmert. Auch Esti sitzt neben ihrem Papa und greift begeistert nach den verschiedenen Teilen des Schlagzeugs. "Was haben wir nur gemacht", schrieb Chrissy scherzhaft über das Video, das die laute Bescherung zeigt.

In einem zweiten Clip schlugen Esti und Wren dann mit den Sticks auf die Becken ein, während John noch die letzten Handgriffe am Instrument vornahm. Chrissy schwenkte anschließend die Kamera zu sich selbst und zeigte sich, wie sie sich eine Decke über das Gesicht zog, während sie der Darbietung ihrer Kinder lauschte. Die humorvolle Reaktion der 40-Jährigen lässt erahnen, dass das neue Schlagzeug für ordentlich Trubel im Haushalt der Familie sorgen dürfte.

Neben Wren und Esti haben Chrissy und John noch zwei weitere Kinder: die neunjährige Tochter Luna Simone und den siebenjährigen Sohn Miles Theodore. Während die beiden Jüngsten nun offenbar ihre Leidenschaft für das Schlagzeug entdecken, könnte Luna tatsächlich in die musikalischen Fußstapfen ihres Vaters treten. Chrissy verriet kürzlich gegenüber People, dass Luna wohl die Sängerin unter ihren vier Kindern sei. "Sie hat eine großartige Bühnenpräsenz. Sie liebt ihre Schulaufführungen wirklich", schwärmte die stolze Mutter. Luna wolle das Ganze aber aus Spaß machen und nicht zu ernst nehmen, weshalb sie eine richtige Theaterschule ablehne.

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Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna, Miles, Esti und Wren

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Imago Model Chrissy Teigen und Schauspieler John Legend

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Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern