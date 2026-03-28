Keine Extensions mehr: Chrissy Teigen trägt jetzt einen Bob

Chrissy Teigen (40) zeigt sich mit einer neuen Frisur. Das Model präsentierte jetzt in ihrer Instagram-Story einen stumpfen Bob und verzichtet nun auf ihre sonst üblichen Haarverlängerungen. In dem Video ist die Autorin von Kochbüchern in Sportkleidung zu sehen, während sie es sich auf ihrer Couch gemütlich gemacht hat und in eine kuschelige Decke eingewickelt ist. Für ihre neue Frisur dankte die 40-Jährige ihrer Hairstylistin Irinel de León sowie Priscilla Valles, die normalerweise für ihre Extensions zuständig ist, und bezeichnete die beiden liebevoll als ihre "Babies".

Es ist nicht das erste Mal, dass Chrissy mit kürzeren Haaren experimentiert. Bereits im Jahr 2025 hatte sie bei den Grammys einen ähnlichen Look getragen – einen eleganten, glatten Bob. Später im selben Jahr kehrte sie jedoch wieder zu ihrer langen brünetten Mähne zurück und setzte erneut auf Extensions. 2025 unterzog sich die Ehefrau von Sänger John Legend (47) außerdem einem chirurgischen Eingriff, um ihren Haaransatz herabzusetzen. Wenige Tage nachdem sie ein Video von sich mit bandagiertem Gesicht im Krankenhaus geteilt hatte, erklärte sie ihren Fans auf Instagram den Grund für den Eingriff: "Ich habe durch die Babys viel Haar im vorderen Bereich verloren und es ist dort einfach sehr dünn", schrieb sie zu einem Foto, das die Nähte an ihrem Haaransatz zeigte.

Chrissy, die mit ihrem Mann vier Kinder großzieht, hatte damals auch klargestellt, dass sie auf dem roten Teppich immer Extensions trage. Ihre postpartale Haarausdünnung war der Grund für ihre Entscheidung, sich operieren zu lassen. Doch nicht nur das Model setzt aktuell auf kürzere Haare. Auch Margot Robbie (35) zeigte Anfang März bei der Chanel-Show während der Paris Fashion Week einen Bob mit Pony und verabschiedete sich damit von ihrem charakteristischen langen blonden Look. Bereits im Februar hatte Beyoncé (44) beim Super Bowl LX mit einem kinnlangen Bob für Aufsehen gesorgt – der kürzesten Frisur, die die Sängerin seit mehreren Jahren trug.

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Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen zeigt ihren Bob-Haarschnitt

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Getty Images Chrissy Teigen, Mai 2025

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beyonce Sängerin Beyoncé im Januar 2026