Chrissy Teigen und Kids begleiten John Legend auf Sommertour

Sommer, Sonne, Familienurlaub – und das mitten in Europa! Chrissy Teigen (40) und ihr Mann John Legend (47) sind derzeit gemeinsam mit ihren vier Kindern auf Kontinentalreise. Während der Sänger im Rahmen seiner Sommertour in verschiedenen Städten auftritt, nutzt die Familie die Zeit dazwischen, um Land und Leute kennenzulernen. Zuletzt zog es die Truppe durch die Schweiz, die Niederlande und Belgien. Auf Instagram teilte Chrissy jetzt einen Einblick in das bunte Familienabenteuer – mit einem 13 Bilder und Videos umfassenden Carousel-Post.

In ihrer Bildunterschrift fasste Chrissy die Reisestationen so zusammen: "Gent / Montreux / Rotterdam. 800 Jahre alte Burgen, Pfannkuchenfahrten, Fried Chicken und Tischtennis, Glow-in-the-Dark-Golf – aber meine Kinder denken immer noch, dass ich nieeemals irgendwas mache." Zu sehen ist die Familie beim Erkunden historischer Sehenswürdigkeiten, einem Ausflug auf einem Boot sowie beim Vernaschen traditioneller niederländischer Pfannkuchen. In einem Video biss Chrissy in einen Pfannkuchen und sagte in die Kamera: "Oh mein Gott, der ist so lecker." Tochter Luna dekorierte ihren Pfannkuchen derweil mit Mini-Marshmallows. Auch John selbst ist auf zwei Familienfotos zu sehen. In den Kommentaren schrieb er liebevoll: "Ihr seid unser ALLES!" John trat bereits im Juli in Rom, Montreux und Rotterdam auf. Der nächste Stopp der Tour führt die Familie nach Molde in Norwegen.

Chrissy und John sind seit 2013 verheiratet und haben zusammen vier Kinder, die ihnen einen chaotisch schönen Alltag bescheren: die zehnjährige Luna (10), den achtjährigen Miles (8), die dreieinhalbjährige Esti (3) und den zweijährigen Wren (3). Bereits zu Beginn des Europaurlaubs hatte Chrissy ihre Follower auf Instagram mitgenommen – unter anderem mit einem Selfie mit Sohn Wren im Flugzeug und süßen Schnappschüssen aus Rom, dem ersten Stopp der Tour. "Es ist Sommertour-Zeit – Stadt 1 von 11: Rom!", schrieb sie damals unter den Post.

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Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren vier Kindern, Juli 2026

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Instagram / chrissyteigen Luna, Wren und Miles, Juli 2026

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Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit Sohn Wren im Flugzeug, Juli 2026