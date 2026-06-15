Chrissy Teigen ringt nach Tod ihres Vaters mit der Trauer

Nur zwei Tage nach dem Tod ihres Vaters Ron hat sich Chrissy Teigen (40) in einem bewegenden Instagram-Video an ihre Fans gewandt und offen über ihre Trauer gesprochen. "Es gibt viele Gefühle. Alle sagten, es kommt in Wellen und genauso ist es", sagte die 40-Jährige in dem Clip, den sie am Freitag teilte. Das Model berichtete, dass sie gemeinsam mit ihrer Schwester Tina über den Tod spreche, aber auch viel lache – denn ihr Vater sei sehr witzig und sarkastisch gewesen. Chrissy hatte am Mittwoch, dem 10. Juni, öffentlich gemacht, dass ihr Vater Ron gestorben ist. Eine Todesursache wurde bislang nicht genannt.

In dem Video schilderte sie auch, wie überwältigend der Besuch im Bestattungsinstitut für sie war. Dort habe sie bemerkt, dass auf einigen Grabsteinen das Geburtsdatum ihres eigenen Geburtstags stand – ein Moment, der sie tief bewegt habe. Besonders schwer fiel ihr die Entscheidung zwischen Sarg und Urne: "Er hätte diesen ganzen Aufwand rund um den Kauf eines Sarges und die Beerdigung gehasst", erklärte sie. Und weiter: "Dann sieht man die Särge und denkt: Na ja, ich bin irgendwie ein Arschloch, wenn ich keinen Sarg kaufe. Dann, eine Urne aussuchen? Alles ist so seltsam." In einem früheren Instagram-Post hatte sie geschrieben, dass sie ihrem Vater noch rechtzeitig einen Brief geschrieben hatte, in dem sie ihm für alles dankte – für seine harte Arbeit und seine Liebe.

Ron hinterlässt seine Frau Vilailuck, die auch "Pepper" genannt wird, sowie seine zwei Töchter Chrissy und Tina und mehrere Enkelkinder. In ihrem Gedenk-Post erinnerte sich das Model liebevoll an die Eigenheiten ihres Vaters: "Wenn ihr meinen Dad nicht kanntet: Mein Dad hasste so ziemlich alles auf der Welt, was keine Bassgitarre, kein Swing-Tanz, kein Holzschnitzen, keine Tiere, kein YouTube oder seine Familie war." Sie habe Hunderte von Videos von ihm, auf denen er über Dinge schimpfe, mit denen er gar nichts zu tun habe – und diese Videos machten sie jetzt glücklich, wie sie schrieb.

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Getty Images Chrissy Teigen, Mai 2025

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Imago Chrissy Teigen und John Legend im März 2025

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Getty Images Chrissy Teigen bei den ACE Awards 2024