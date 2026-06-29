Elon Musk stellt verbotenen Armie-Hammer-Film gratis online

Elon Musk (55) sorgt mit einem spektakulären Streaming-Stunt für Aufsehen: Der Tech-Milliardär hat den neuen Actionthriller "Citizen Vigilante" mit Armie Hammer (39) für 48 Stunden komplett kostenlos auf X gestellt. Nur eine Woche nach dem Kinostart konnten Nutzer der Plattform den Film weltweit direkt im Feed anklicken und in voller Länge ansehen. Regisseur Uwe Boll kündigte das zeitlich begrenzte Angebot persönlich in einem Clip auf dem Kurznachrichtendienst an und erklärte, dass der Film nun zwei Tage lang auf X verfügbar sei. Für Hauptdarsteller Armie bedeutet die Aktion zusätzliche Aufmerksamkeit für sein Comeback vor der Kamera – während der Streifen in Deutschland gleichzeitig praktisch nicht regulär zu sehen ist.

In "Citizen Vigilante" spielt Armie einen wohlhabenden US-Geschäftsmann, der in Kroatien auf brutale Selbstjustiz setzt und sich auf die Jagd nach Vergewaltigern, gewalttätigen Kriminellen und korrupten Richtern macht, bis er selbst zum Gesuchten wird. Der Film, den Uwe als politisch aufgeladenen Thriller beschreibt, ist in seiner Heimat Deutschland von der FSK nicht eingestuft worden – ohne Altersfreigabe darf er dort faktisch nicht in den regulären Handel. Gegenüber dem Telegraph erklärte der Regisseur, man könne den Streifen in Deutschland nur sehen, wenn man sich eine Blu-ray aus Österreich oder der Schweiz besorge. Die Prüfstelle habe demnach eine Freigabe verweigert, weil der Film angeblich Gewalt gegen Migranten verherrliche. Uwe widerspricht dieser Lesart und betont, er wolle Politik in Genrefilmen verarbeiten, ohne einen Dokumentarfilm zu drehen.

Der kontroverse Film bedeutet für Armie einen wichtigen Schritt zurück ins Rampenlicht, nachdem seine Karriere 2021 nach schweren Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe und emotionalen Missbrauchs abrupt eingebrochen war. Der Schauspieler hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen und von einvernehmlichen BDSM-Beziehungen gesprochen, strafrechtliche Konsequenzen gab es nach Ermittlungen der Polizei nicht. In den vergangenen Jahren war Armie weitgehend aus Hollywood verschwunden, Projekte wurden gestrichen, Angebote blieben aus. Zuletzt zeigte er sich mit verändertem, deutlich kernigerem Look wieder in Los Angeles, während parallel erste Szenen aus "Citizen Vigilante" im Netz kursierten. Für Regisseur Uwe, der seit Jahren für kompromisslose Stoffe und heftige Reaktionen bekannt ist, und den Schauspieler, der seine Karriere neu sortiert, wird der Film nun zu einem gemeinsamen Neustart – auch wenn dieser ausgerechnet in Deutschland vor verschlossenen Türen stattfindet.

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Getty Images Elon Musk im Januar 2025

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Imago Beim Weekend of Hell 2023 in der Turbinenhalle: Uwe Boll in Oberhausen

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Getty Images Armie Hammer, Schauspieler