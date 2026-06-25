Gegen Melanias Willen: Elon Musk übernachtete im Weißen Haus

First Lady Melania Trump (56) ist dafür bekannt, klare Grenzen zu ziehen – doch bei der einst so innigen Männerfreundschaft ihres Gatten Donald Trump (80) mit Tech-Milliardär Elon Musk (54) biss offenbar selbst sie auf Granit. Laut dem neuen, von OK! zitierten Buch "Regime Change" der Journalisten Maggie Haberman und Jonathan Swan versuchte Melania vergeblich, den Unternehmer aus der Präsidentenresidenz herauszuhalten. Der Vorfall soll sich während Elons viermonatiger Zeit an der Spitze der Effizienzbehörde DOGE ereignet haben. An Bord der Air Force One stellte Donald seinem Gast damals die scheinbar harmlose Frage nach dessen Übernachtungsplänen. Weil Elon noch nichts organisiert hatte, sprach der Präsident kurzerhand eine Einladung ins Weiße Haus aus. Sehr zum Ärger von Melania: Laut Buch wollte sie um jeden Preis verhindern, dass es sich der reichste Mensch der Welt unter ihrem Dach zu gemütlich macht – doch Donald setzte sich durch.

Elon nistete sich daraufhin im geschichtsträchtigen Lincoln-Schlafzimmer ein und ging damit später ganz offen hausieren. "Manchmal übernachte ich im Weißen Haus", erzählte er Reportern später stolz über das spontane Luxus-Asyl. Stand das historische Schlafgemach mal nicht zur Verfügung, schlief er bei Freunden oder auf dem Büroboden. Das absolute Highlight des präsidentiellen Zimmerservice fand jedoch zu nächtlicher Stunde statt: Donald rief seinen Gast spätabends an, um ihn zur Plünderung der Küche zu animieren. "Ich habe einen ganzen Eimer Eis gegessen – Karamell, Häagen-Dazs", schwärmte Elon über die Qualitäten seines Gastgebers.

Wo so viel Nähe herrscht, bleibt Reibung allerdings nicht aus: Nach einem heftigen und öffentlich ausgetragenen Streit über ein Steuergesetz im Juni 2025 herrschte tagelang Eiszeit zwischen den beiden Alphatieren. Mittlerweile zeigen sich die Herren aber wieder um einen respektvollen Umgang bemüht. Donald bezeichnet Elon laut Business Insider inzwischen wieder als Freund, der immerhin "zu 80 Prozent brillant" sei. Was mit den restlichen 20 Prozent ist, behielt er für sich.

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Imago Melania Trump und Elon Musk in New York, Oktober 2024

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Getty Images Elon Musk und Donald Trump im Oval Office, Mai 2025

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Twitter / MELANIAJTRUMP Melania Trump mit Elon Musk und seinem Sohn