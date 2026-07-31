Wegen KI-Odyssee geht Marvel-Regisseur auf Elon Musk los

Elon Musks (55) Angriffe auf Christopher Nolans (56) Blockbuster Die Odyssee haben nun auch in Hollywood für Gegenwind gesorgt. Besonders Scott Derrickson (59), Regisseur des Marvel-Films "Doctor Strange", hielt sich dabei nicht zurück und stellte sich öffentlich gegen den Tech-Unternehmer. Ausgelöst hatte die Debatte Elon, der das Casting des Films auf seiner Plattform X scharf kritisiert hatte – allen voran die Besetzung von Lupita Nyong'o (43) als Helena und Zendaya (29) in einer weiteren Rolle. Der Unternehmer zweifelte daran, ob es historisch akkurat sei, Schwarze Schauspielerinnen in einer Geschichte aus dem antiken Griechenland zu casten, und schloss sich damit einem rechten Backlash an, der sich im Netz verbreitet hatte.

Scott richtete seine Worte auf Social Media direkt an den X-Besitzer: "Offensichtlich hat @elonmusk keine Ahnung von Kino und hat mit Anfang 20 aufgehört zu lesen. Seine Meinungen zu Kunst sind wertlos." Elon selbst hatte zuvor nicht nur Kritik geäußert, sondern auch einen dreiminütigen, KI-generierten Clip aus einer Szene von Homers "Odyssee" mit seinen Followern geteilt. Der Clip stammte von einem Grok-Nutzer und untermauerte Elons Ankündigung, bis Ende 2026 eine eigene, KI-generierte und nach seinen Worten "historisch akkurate" Version des antiken Epos zu veröffentlichen. Christopher selbst scheint all das wenig zu beschäftigen: "Die Odyssee" feiert weltweit Kinoerfolge und spielte allein am Eröffnungswochenende rund 264 Millionen US-Dollar ein. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes kommt der Film bei Kritikern auf einen Score von 94 Prozent, das Publikum bewertet ihn sogar mit 97 Prozent.

Es ist nicht das erste Mal, dass Elon mit Filmkritik für Aufsehen sorgt. Schon zuvor hatte er auf X den Film Barbie wegen seiner feministischen Thematik sowie die Disney-Produktion "Schneewitchen" mit Rachel Zegler (25) attackiert. Für seine geplante KI-Odyssee hat der Unternehmer inzwischen auch einen möglichen Mitstreiter ins Gespräch gebracht: Mel Gibson (70) soll an dem Projekt beteiligt werden – eine Idee, die ursprünglich aus einem Fan-Vorschlag entstand und die Elon in einem X-Post aufgriff.

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Getty Images Elon Musk, Unternehmer

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Getty Images Scott Derrickson, Regisseur

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Getty Images Elon Musk im Januar 2025