Elon Musk will eigene KI-Version von "Die Odyssee" umsetzen

Elon Musk (55) hat seine Kritik an Christopher Nolans (55) Kinoerfolg Die Odyssee auf die Spitze getrieben und auf seiner Plattform X angekündigt, bis Ende 2026 eine eigene, KI-generierte Version des antiken Epos zu veröffentlichen. Der Unternehmer will den Film "historisch akkurat" gestalten und dabei nach eigenen Angaben "der Kunst Homers treu bleiben". Als kreativen Mitstreiter plant er, Mel Gibson (70) mit ins Boot zu holen – ein Vorschlag, der ursprünglich von einem Fan kam und den Elon in einem separaten X-Post aufgriff.

Der Hintergrund: Musk hatte sich bereits zuvor heftig über Nolans Adaption echauffiert – besonders über das Casting von Lupita Nyong'o (43) als Helena. Darin sah er einen Verlust von "Integrität". Viele Nutzer auf X wiesen darauf hin, dass die "Odyssee" ein Mythos sei und keinen Anspruch auf historische Genauigkeit erhebe. Das änderte an Musks Haltung jedoch nichts. Nolans Film war trotz der Kontroverse ein riesiger Publikumserfolg: Allein am Eröffnungswochenende spielte der Streifen weltweit 264 Millionen US-Dollar ein. Am 21. Juli teilte Musk auf X ein Video, das eine von der KI Grok generierte Szene aus der Odyssee zeigte, und kündigte dabei sein eigenes Filmprojekt an.

Elon Musk ist seit Jahren eine der einflussreichsten und gleichzeitig polarisierendsten Figuren in der Tech-Welt. Mit rund 240 Millionen Followern auf X zählt er zu den meistgefolgten Personen auf der Plattform, die er 2022 übernahm. Der Unternehmer ist Vater von 14 Kindern und bekannt dafür, weitreichende Projekte und Aussagen auf Social Media zu teilen – von der Raumfahrt über Elektroautos bis hin zu politischen Kommentaren. Ob sein KI-"Odyssee"-Projekt tatsächlich bis Ende des Jahres realisiert wird, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Elon Musk im Oval Office im Mai 2025

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Getty Images Lupita Nyong'o beim Fototermin zu "The Odyssey" im IET Building in London am 5. Juli 2026

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Getty Images Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya, Samantha Morton, Christopher Nolan und Emma Thomas beim Photocall zu "The Odyssey" in London