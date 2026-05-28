Armie Hammer feiert baldiges Filmcomeback mit neuem Look

Armie Hammer (39) ist zurück auf den Straßen von West Hollywood – und präsentiert sich dabei so verändert wie lange nicht mehr. Der Schauspieler wurde jetzt erstmals seit rund einem Jahr in der Öffentlichkeit gesichtet und zeigte einen deutlich kernigeren Look mit Schnurrbart, tiefer Bräune und sichtbar mehr Muskeln. Während er bei seinem Spaziergang eher ernst wirkte und kaum lächelte, sorgte zeitgleich im Netz ein anderes Comeback für Aufsehen: Der erste Trailer zu seinem neuen Thriller "Citizen Vigilante" wurde veröffentlicht, wie unter anderem Daily Mail und Filmstarts berichten. Für viele Fans ist es das Signal, dass Armie nach seinem Karriere-Kollaps 2021 wieder vor die Kamera tritt.

In "Citizen Vigilante" übernimmt Armie die Hauptrolle des Sanders, eines in Europa lebenden Amerikaners, der nach einem schweren persönlichen Verlust das Vertrauen in Polizei und Justiz verliert und beginnt, mutmaßliche Verbrecher eigenhändig zu jagen. Seine brutalen Aktionen machen die Filmfigur zum Social-Media-Phänomen, während die Polizei ihn als Gefahr für die Gesellschaft betrachtet. Inszeniert wurde der Actionthriller von Regisseur Uwe Boll, der bereits mit Filmen wie "Postal" und "Rampage" für Diskussionsstoff gesorgt hat. Laut Filmstarts sollte das Projekt ursprünglich sogar "The Dark Knight" heißen, doch nach Einwänden von Warner Bros. musste der Titel geändert werden. In Deutschland sorgt der Streifen zudem für zusätzlichen Wirbel: Die FSK verweigerte dem Film bisher gleich zweimal eine Altersfreigabe, weshalb noch unklar ist, wie und wann er hierzulande erscheinen wird.

Für Armie bedeutet "Citizen Vigilante" die erste große Hauptrolle seit den schweren Vorwürfen und dem massiven Karriere-Einbruch vor einigen Jahren. In dem Podcast "Your Mama’s House" sprach der einstige Hollywood-Liebling zuletzt offen über den heftigen Absturz, seine finanziellen Probleme und die psychische Belastung. "Ich war so pleite, ich musste meinen Truck verkaufen, weil ich mir keinen Sprit mehr leisten konnte", erzählte er dort. Gleichzeitig gab der Darsteller zu, frühere Beziehungen ausgenutzt und Frauen verletzt zu haben, und berichtete von intensiver Therapiearbeit. Privat teilt sich Armie die Erziehung seiner beiden Kinder Harper und Ford mit seiner Ex-Frau Elizabeth Chambers, mit der er seit der Trennung 2020 das gemeinsame Sorgerecht ausübt.

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Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

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Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

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Getty Images Armie Hammer, Schauspieler