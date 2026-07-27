Armie Hammer von neuen Gewaltvorwürfen erschüttert

Mitten in seinem versuchten Comeback wird Schauspieler Armie Hammer (39) von erneuten schweren Vorwürfen eingeholt. Die Daily Mail veröffentlichte jetzt brisantes Material, das eine Ex-Freundin des 39-Jährigen mit blutenden Stichwunden und einem großen Bisswundenmal am Arm zeigt – angeblich nach einer Nacht mit dem Schauspieler im Mai 2025. Die namentlich nicht genannte Frau, eine Autorin, soll die Verletzungen bei einem gemeinsamen Abendessen in Malibu gegenüber Melanie Mancil, einer registrierten Krankenschwester, offenbart und um medizinische Hilfe gebeten haben. Die Wunden sollen demnach so schwerwiegend gewesen sein, dass sie genäht werden mussten.

Durchgesickerte Sprachnachrichten und Textnachrichten zeigen nun, wie Jillian Barberie, Co-Moderatorin des Podcasts "What Do You Want?!", von dem Vorfall erfährt und reagiert. Barberie, die den Podcast gemeinsam mit Mancil, Schauspielerin Heather Locklear (64) und Hammer betreibt, beschreibt die Wunden in einer Sprachnachricht als tief und schockierend: "Das ist jenseits von allem. Die sehen aus wie Stichwunden. Wie Stiche." In einer weiteren Aufnahme zeigt sich die Moderatorin sichtlich erschüttert von den Fotos: "Oh Gott. Ich kann es wirklich nicht... Es erschreckt mich so sehr. Das sind große Löcher. Oh Gott, das Bild macht mir solche Angst." Auch Heather Locklear soll über den Vorfall informiert worden sein und war laut einer Textnachricht "nicht glücklich" darüber. Armie selbst hat auf Anfrage der Daily Mail bisher nicht reagiert.

Für Armie Hammer kommen die neuen Anschuldigungen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Er hatte zuletzt öffentlich versucht, seinen Ruf zu rehabilitieren – unter anderem mit einem Interview im Hollywood Reporter, in dem er betonte, sich verändert zu haben und sich ganz auf seine Vaterrolle konzentrieren zu wollen. Er ist Vater von zwei Kindern, die aus seiner Ehe mit Elizabeth Chambers (43) stammen. Das Paar hatte sich 2023 scheiden lassen, nachdem Hammer zugegeben hatte, seine Frau mehrfach betrogen zu haben. Bereits 2021 hatte eine Welle von Vorwürfen seine Karriere zum Absturz gebracht, darunter Anschuldigungen über gewalthaltige Sexualfantasien und Vergewaltigungsvorwürfe, die er stets bestritt. Eine Untersuchung des LAPD wurde damals aufgrund der "Komplexität der Beziehungen" eingestellt. Zuletzt war Armie gemeinsam mit der Fashioninfluencerin Reagan Newman in Los Angeles gesehen worden.

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Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

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Getty Images Heather Locklear, August 2016

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