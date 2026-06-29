Fußballerin: SelfieSandra offenbart sportliche Vergangenheit

Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra (26), hat ein überraschendes Talent aus ihrer Vergangenheit enthüllt: Die Influencerin hat über zehn Jahre lang Fußball gespielt. Im WM-Podcast "Kerners 11" von Moderator Johannes B Kerner (61) verriet sie jetzt das bislang gut gehütete Geheimnis. "Ich habe selber mehr als zehn Jahre Fußball gespielt. Ich glaube, dass das ganz viele gar nicht wissen von mir. Ich habe mit Arminia Bielefeld in der Westfalenliga gespielt", erzählte die Kölnerin im Gespräch mit dem Moderator. Damit nicht genug – auf dem Platz übernahm sie eine klare Aufgabe: Als Rechtsverteidigerin habe sie alles "schön weggehauen", wie Sandra nach ihrer 50-Kilogramm-Abnahme merklich stolz zugab.

Johannes zeigte sich von diesem Detail sichtlich überrascht und zollte dem Verein Respekt: "Arminia Bielefeld ist ein Traditionsverein, also allein der Name strahlt schon ein bisschen." Im Podcast sprachen die beiden auch über die laufende Fußball-WM sowie über das jüngste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador. Sandra habe das Match gemeinsam mit ihrer Familie verfolgt – und eine klare Meinung: "Ich finde, Deutschland hat – muss ich ehrlich sagen – Deutschland hat mir ein bisschen zu arrogant gespielt. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so den Eindruck, vielleicht waren sie irgendwie auch schon zu sicher, dass sie ja Erster sind." Ein Comeback auf dem Rasen schloss die 26-Jährige dabei allerdings weitgehend aus – mit einem Augenzwinkern: "Falls Arminia Bielefeld mein Comeback fordert, dann sage ich: Gebt mir noch mal 6 Jahre Training und dann vielleicht."

Die neue Moderatorin der Reality-TV-Show Make Love, Fake Love, die 2019 durch die Zusammenarbeit mit dem YouTuber Laser Luca und den Start ihres gemeinsamen Podcasts "Dick und Doof" berühmt wurde, hat sich 2025 bei Let's Dance zusammen mit Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (38) bis ins Halbfinale getanzt. Dass die Influencerin jedoch auch sportlich einiges draufhat, dürfte viele ihrer Fans überraschen. Mit ihrer Leidenschaft für Fußball steht Sandra, die in der vierten Staffel der Survival-Show 7 vs. Wild an ihre Grenzen ging, offenbar auch heute noch, wenn auch vorerst nur als begeisterte Zuschauerin.

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Instagram / selfiesandra Sandra Safiulov im Mai 2026

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Getty Images Moderator Johannes B. Kerner, Februar 2024

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Getty Images Zsolt Sándor Cseke und Selfiesandra bei "Let's Dance"