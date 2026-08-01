SelfieSandra und Marc Eggers kämpfen in Show mit Feueralarm

Ab sofort ist die zweite Staffel von "The Way Out" bei Amazon Prime Video abrufbar – und der Auftakt hat es in sich. Realitystar Marc Eggers (39) und Social-Media-Star Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra (27), landen direkt im ersten Escape Room in einer Feuerwehrzentrale. Nach einer durchzechten Partynacht müssen sie sich zunächst gegenseitig und dann eine Rentnerin aus einem brennenden Haus befreien. Dabei sorgen knifflige Rätsel und eine teils chaotische Kommunikation zwischen den beiden immer wieder für lustige Momente.

Achtung – Spoiler! Trotz des Spaßfaktors geht der erste Escape Room nicht an Marc und SelfieSandra: Das Influencer-Duo Mexify und Dilara ist am Ende drei Minuten schneller und entscheidet die Runde für sich. Für die Sieger geht es anschließend direkt in die nächste Challenge – sie müssen die Eröffnung eines Fischladens vorbereiten, aus einem Boot entkommen, Fische fangen und Aufgaben in einer Fabrik lösen. Moderiert wird das ganze Escape-Spektakel von Internet-Star Julien Bam (37) und seinem Kumpel Joon Kim (34). Gegenüber Bild zeigte sich auch YouTube-Star Liont TV begeistert von der neuen Staffel: "Sandra ist so was von lustig im Zusammenspiel mit Marc Eggers. Ihr werdet euch kaputtlachen", sagte er bei einem Screening in Köln.

Die sechs Kandidaten der Staffel – neben Marc, SelfieSandra sowie Mexify und Dilara – waren bereits vor einigen Wochen offiziell vorgestellt worden. In dem Format treten jeweils zwei Promi-Duos gegeneinander an und kämpfen darum, ihre Aufgaben schneller zu lösen als die Konkurrenz. Die zwei Duos, die in ihren Duellen am besten abschneiden, treffen im Finale aufeinander, das ab dem 14. August bei Prime Video zu sehen sein wird. Fans der Beteiligten können sich also auf ein Wiedersehen mit vielen bekannten Netzgesichtern freuen, die hier nicht nur unterhalten, sondern auch ihren Teamgeist unter Beweis stellen.

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Instagram / marceggers Sandra Safiulov und Marc Eggers auf Knossis Hochzeit, Juli 2026

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra und Marc Eggers auf Mallorca

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Imago Julien Bam beim Photocall zu "Sonic the Hedgehog 3" im Filmpalast Köln, Dezember 2024