50 Kilo abgenommen: Das snackt SelfieSandra gerne nachts

SelfieSandra (26) hat zwar mehr als 50 Kilo verloren, doch ganz ohne nächtliche Snackausflüge läuft es bei ihr aktuell nicht. Im Podcast "4 Schwestern" erzählt Sandra Safiulov jetzt, dass sie wegen ihres momentanen Stresses nachts immer wieder zu Essen greift. Während sie gerade viel mit ihrem neuen Haus beschäftigt ist, machen sich die Belastungen offenbar deutlich bemerkbar. Die Influencerin schildert in dem Format mit ihren Schwestern offen, dass sie nachts aufsteht und dann zu vergleichsweise kalorienarmen Snacks greift. Besonders oft landen dabei Wassereis oder sogar ein Ei mit Maggi auf ihrem spontanen Mitternachtsmenü.

In der aktuellen Podcast-Folge beschreibt Sandra die Situation sehr direkt. "Ich glaube, mein Cortisol – der ist kurz vor Explosion!", sagt sie in "4 Schwestern" über ihre derzeitige Anspannung. Ihre Schwester Michelle reagiert auf die ungewöhnlichen Essensideen mit einem knappen "So random". Neben Wassereis und Ei mit Maggi nennt SelfieSandra noch einen weiteren Snack, der es zuletzt in der Nacht bei ihr wurde: eine ganze Packung Mentos. Lachend berichtet sie im Podcast, dass sie am Morgen auf die Verpackung blickte und merkte, dass sie diese komplett geknackt hatte.

Über ihre starke Abnahme hatte SelfieSandra bereits vor Kurzem im Podcast gesprochen. Damals machte sie öffentlich, dass inzwischen mehr als 50 Kilogramm runter sind. Als wichtige Bausteine nannte sie regelmäßigen Sport und einen einfachen Trick im Alltag: In ihrem Kühlschrank liegen nur noch gesunde Lebensmittel. Ihren Weg begleitet seit Längerem auch ihre Community, spätestens seit ihrer Teilnahme bei Let's Dance 2025, bei der sie schon sichtbar Gewicht verlor. Dass ihre Abnahme jetzt so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, sieht Sandra laut RTL+ allerdings kritisch. Interviewanfragen zu dem Thema habe sie abgelehnt, weil ihr Podcast-Statement für sie bereits alles Wichtige gesagt habe.

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra, August 2025

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra mit ihren Schwestern Alexandra, Michelle und Lorena, September 2025

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Welcher ihrer Mitternachtssnacks bekommt von euch den Favoritenstempel? Wassereis – leicht und erfrischend. Ei mit Maggi – herzhaft und kultig. Mentos – geht einfach immer. Ergebnis anzeigen