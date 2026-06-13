Johannes B. Kerner veräppelt Tom Kaulitz zur WM-Eröffnung

Tom Kaulitz (36) hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine ganz besondere Aufgabe übernommen: Der Tokio-Hotel-Musiker ist für MagentaTV als Fan-Experte im Einsatz und begleitet vor Ort Spiele, Teams und prominente Gäste. Sein Einstand verlief allerdings mit einem ordentlichen Schmunzler – auf seine Kosten. Moderator Johannes B. Kerner (61) stellte das WM-Team nämlich auf seine ganz eigene Art vor. Er zeigte nacheinander auf Thomas Müller (36), Jürgen Klopp (58) und schließlich auf Tom und sagte: "Das Magenta TV WM-Team ist am Start mit einem Weltmeister, mit einem Welttrainer und mit einem Praktikanten. Herzlich willkommen, Tom." Der Musiker nahm den Seitenhieb sportlich und brach gemeinsam mit den anderen Männern in Gelächter aus.

Tom selbst nahm die Spitze von Johannes also gelassen. Er wirkte locker, scherzte mit den anderen und schien sich sichtlich wohlzufühlen – von Nervosität keine Spur. Im Netz kam Toms Auftritt allerdings nicht bei allen gut an: Unter dem Clip, den MagentaTV bei Instagram teilte, ging es in den Kommentaren schnell heiß her. Zahlreiche Fußballfans äußerten ihren Unmut über Toms neue Rolle, sprachen ihm dort den Sachverstand ab und kündigten an, wegen seiner Beteiligung lieber zu anderen Sendern zu wechseln. Aussagen wie "Direkte Steilvorlage, sofort abzuschalten" oder "Was sucht er da?! Check ich nicht" machten deutlich, wie sehr der Sänger polarisiert. Einige User betonten, sie fänden das Expertenteam ohne den Sänger deutlich stimmiger und könnten auf seine Beiträge verzichten.

Toms Liebe zum Fußball ist indessen alles andere als neu. In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählt er regelmäßig von seiner großen Fußballleidenschaft und spricht ausgiebig über Spiele, Transfers und Fanmomente – sehr zum Leidwesen seines Bruders Bill Kaulitz (36), den der ganze Fußballtalk häufig wenig interessiert. Tom ist zudem langjähriges Vereinsmitglied beim FC Bayern München und verfolgt die Spiele seines Klubs seit Jahren mit großer Begeisterung. Aktuell ist Tom voll und ganz im WM-Fieber und schaut sich die Spiele gern mit seiner Frau Heidi Klum (53) an, wenn er nicht als Fan-Experte vor der Kamera steht, wie er im Podcast "Kerners 11" verriet. Der Musiker genießt es sichtlich, seine Sportleidenschaft nun auch beruflich ausleben zu können. Für Toms Fans ist es daher kaum überraschend, dass er sich bei der WM als Fan-Experte vor der Kamera versucht – und seine Fußballbegeisterung künftig mit einem Millionenpublikum teilt.

Anzeige Anzeige

Imago Tom Kaulitz, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Experten bei der MagentaTV-Teampräsentation zur WM 2026

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024