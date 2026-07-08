LaserLuca und SelfieSandra beenden Podcast "Dick & Doof"

Nach rund sieben Jahren ist Schluss: Sandra Safiulov, bekannt als SelfieSandra (27), und Luca Scharpenberg (30), bekannt als LaserLuca, haben jetzt das Ende ihres gemeinsamen Podcasts "Dick & Doof" verkündet. In einem 16-minütigen Video auf Lucas YouTube-Kanal teilten die beiden Social-Media-Stars ihren Fans mit, dass das Format zum 5. August 2026 eingestellt wird. Dabei betonten sie, dass die Entscheidung längst feststeht: "Es wirkt jetzt irgendwie vielleicht auch wie so ein Aprilscherz, ohne dass April ist oder so, aber nee", erklärten sie in dem Clip.

Als Hauptgrund für das Ende des Podcasts nannten Sandra und Luca den stetig wachsenden zeitlichen Aufwand. Die Treffen für die Aufnahmen hätten sich zuletzt immer schwieriger gestaltet. "Die letzten Male, dass wir uns getroffen haben, war immer nur so auf Zackzack, sehr schnell", erklärten die beiden. Es habe "zeitlich nicht mehr gepasst" und mehrere Folgen an einem einzigen Tag aufzunehmen, mache für sie keinen Sinn. Sie räumten ein: "So hat es auch irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, muss man ja auch ehrlich so sagen." Von Streit oder Problemen mit ihrem bisherigen Partner RTL sei hingegen keine Rede: "Diese ganze Sache mit RTL, das lief, glaube ich, besser, als wir es uns jemals hätten erträumen lassen können", betonten sie. Für Fans gibt es zudem ein Trostpflaster: Bis Ende 2026 sollen noch Special-Folgen erscheinen, die es in dieser Form bisher nicht zu hören gab.

"Dick & Doof" hatte Sandra und Luca über Jahre eng begleitet und war für viele Fans ein fester Treffpunkt, in dem sie persönliche Erlebnisse, Alltagschaos und gemeinsame Projekte besprachen. Dabei gaben die beiden auch immer wieder Einblicke in ihr Leben abseits klassischer Social-Media-Posts. Besonders Sandra stand zuletzt verstärkt im Fokus, nachdem sie unter anderem mit ihrer Let's Dance-Teilnahme und ihrer beeindruckenden Abnehmreise für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Dass sie und Luca nun gemeinsam das Ende ihres Podcasts verkünden und dabei ausdrücklich klarstellen, dass kein böses Blut im Spiel ist, zeigt vor allem eines: Ihre Zusammenarbeit soll trotz des Podcast-Aus in guter Erinnerung bleiben.

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YouTube / laserluca und selfiesandra LaserLuca und SelfieSandra verkünden ihr Podcast-Aus, Juli 2026

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra und laserluca, Influencer

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Getty Images Zsolt Sándor Cseke und SelfieSandra bei "Let's Dance"