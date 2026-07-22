Händchenhaltend: Marc Eggers teilt Fotos mit SelfieSandra

Marc Eggers (39) sorgt derzeit für Aufsehen auf Instagram. Der Realitystar und Schlagersänger postete gleich mehrere Fotos, auf denen er sehr vertraut mit Influencerin Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra (27), zu sehen ist. Auf einem der Bilder schmiegt sich Marc im Anzug an die Moderatorin, die in einem eleganten grünen Neckholderkleid strahlt – aufgenommen bei der Hochzeit von Jens Knossalla und Lia Mitrou am 17. Juli. Auf einem weiteren Schnappschuss laufen die beiden Hand in Hand über das Parookaville-Festival, das vor Kurzem am Flughafen in Weeze in Nordrhein-Westfalen stattfand.

Zu den Bildern postete Marc zunächst nur ein lilafarbenes Herz-Emoji, was bei seinen Fans sofort Spekulationen auslöste. Viele fragten sich, ob aus den beiden ein Paar geworden sein könnte. Doch der Musiker stellte in der Kommentarspalte klar: "So dankbar für diese Freundschaft." Sandra selbst kommentierte den Beitrag mit fünf roten Herz-Emojis – ebenso wie Hochzeitsfeier-Gastgeber Knossi (40). Trotz Marcs Aussage sind einige Fans nach wie vor überzeugt, dass sich aus der Verbindung der beiden noch mehr entwickeln könnte.

Marc war zuletzt durch seine turbulente On-off-Beziehung mit Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) in den Schlagzeilen. Die beiden hatten sich beim Oktoberfest 2023 in München öffentlich gezeigt und ihre Romanze war später auch Bestandteil der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz". Nach einer Trennung im Juni 2024 fanden sie wieder zueinander, ehe Bill im Januar 2025 in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" das endgültige Liebesende bestätigte. Bei Knossis Hochzeit waren übrigens sowohl Marc als auch Bill unter den Gästen – die beiden Ex-Partner feierten damit gemeinsam den besonderen Tag des Streamer-Stars.

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Instagram / marceggers Sandra Safiulov und Marc Eggers auf Knossis Hochzeit, Juli 2026

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Instagram / marceggers Sandra Safiulov und Marc Eggers beim Parookaville-Festival

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Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024