Diese Stars wagen das neue "The Way Out"-Abenteuer

Amazon Prime Video hat den Cast der zweiten Staffel von "The Way Out" enthüllt – und der kann sich sehen lassen. Mit dabei sind Comedian Kaya Yanar (53), Realitystar Marc Eggers (39) und Social-Media-Star SelfieSandra (27). Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von Content Creatorin Dilara sowie den Gaming-Stars Mexify und Gnu (37). Ab dem 31. Juli können Fans die sechs neuen Folgen exklusiv beim Streamingdienst abrufen.

Durch die Ausgaben führen erneut die Influencer Julien Bam (37) und Joon Kim (34), die das Geschehen kommentieren und begleiten. Das Konzept der Show bleibt dabei unverändert: Je zwei Teilnehmende treten gegeneinander an und müssen sich in identisch eingerichteten Escape-Rooms möglichst schnell nach draußen kämpfen – durch das Lösen von Rätseln, das clevere Kombinieren von Hinweisen und körperliche Aufgaben.

Die erste Staffel von "The Way Out" war im April 2025 mit vier Folgen gestartet und kam beim Publikum äußerst gut an. Fans strömten auf die sozialen Medien, um ihre Begeisterung zu teilen, und forderten lautstark eine weitere Runde. Damals traten Content Creators wie Papaplatte (29), CrispyRob (31), Julia Beautx (27) und Joey's Jungle (31) gegen ein Team aus Comedians an, zu dem unter anderem Wigald Boning (59) und Mirja Boes (54) gehörten.

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Getty Images Joon Kim und Julien Bam bei der "The Way Out"-Premiere, April 2025

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra und Marc Eggers auf Mallorca

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Getty Images Caroline Frier, Michael Kessler, Mirja Boes und Wigald Boning bei der "The Way Out"-Premiere in Köln

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