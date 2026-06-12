"Praktikant": Kerner foppt Tom Kaulitz bei WM-Moderation

Johannes B. Kerner (61) liebt bekanntlich den feinen Humor – und so verpasste er dem frischgebackenen WM-Experten Tom Kaulitz (36) direkt zum Turnierauftakt im mexikanischen Aztekenstadion einen charmanten Seitenhieb. Der erfahrene TV-Hase moderierte die hochkarätige Runde bei Magenta TV an, zeigte nacheinander auf die anwesenden Sportikonen Thomas Müller (36) sowie Jürgen Klopp (58) und degradierte den Gitarristen vor laufender Kamera humorvoll zum Grünschnabel. Er stehe hier "Mit einem Weltmeister, einem Welttrainer und einem Praktikanten", witzelte Johannes. TikTok feierte den frechen Clip, doch einige Fußballfans nahmen ihn auch zum Anlass, ihre ersten Eindrücke von Toms Einstand als Fußball-Experte zu teilen.

Dabei schien die Fangemeinde im Netz stärker gespalten als nach einem strittigen Abseits beim Deutschlandspiel: "Wie tief ist Fußball gesunken, dass man einen Kaulitz braucht? Einfach traurig", ätzte ein skeptischer User gegen die ungewohnte Personalie im Studio. Viele Zuschauer eilten dem prominenten Neuzugang jedoch sofort zur Rettung und lobten den frischen Wind sowie sein überraschendes Fachwissen. Tom nahm die liebevolle Degradierung zum Praktikanten ohnehin mit Humor und bewies damit auf dem harten Fußballparkett genau die richtige Portion Gelassenheit.

Der gebürtige Leipziger und Ehemann von Heidi Klum (53) wurde der Öffentlichkeit erstmals 2005 als Gitarrist und Songwriter der Band Tokio Hotel bekannt. Mit dem Nummer-eins-Hit "Durch den Monsun" löste die Teenie-Gruppe eine beispiellose Hysterie aus und füllte internationale Stadien. Nach einer kreativen Pause in Los Angeles erfand sich der Musiker neu und verlagerte seinen Fokus erfolgreich in die moderne Medienwelt. Gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill (36) betreibt er den Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" und feiert mit einer eigenen Netflix-Realityshow große Streaming-Erfolge.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Johannes B, Kerner und Tom Kaulitz

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Getty Images Thomas Müller und Jürgen Klopp bei der Team-Präsentation von MagentaTV zur Fußball-WM 2026

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026