"Gibt immer Kerle": SelfieSandra packt über Dating-Leben aus

Sandra Safiulov, bekannt als SelfieSandra (27), hat im Podcast "Dick & Doof" offen über ihr Liebesleben gesprochen – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Der Social-Media-Star gab zu, dass es in ihrem Leben eigentlich immer Männer gibt. Aktuell sei aber keiner dabei, bei dem Sandra sich eine ernsthafte Beziehung vorstellen könne. "Es gibt immer Kerle bei mir im Leben", sagte sie im Gespräch mit Podcast-Kollege Luca (30).

Sandra erklärte außerdem, dass sie manchmal einfach "aus Langeweile" mit Männern schreibe – ohne dabei große Erwartungen zu wecken oder zu haben. Sie glaube nicht, dass sie den Männern so viel gebe, dass daraus direkt Hoffnungen auf mehr entstehen. Luca fasste Sandras Verhalten daraufhin humorvoll zusammen: Sie gehe quasi bis kurz vor die Gefühlsgrenze und ziehe sich dann wieder zurück. Ganz falsch fand die Influencerin diese Beschreibung offenbar nicht.

Beim Thema Traummann hat Sandra, die sich zusammen mit Luca dazu entschieden hat, den Podcast bald zu beenden, ebenfalls klare Vorstellungen – und die haben wenig mit der Influencerwelt zu tun. Couple-Content, gemeinsame Reels oder Pärchen-Storys sind für sie ein Albtraum. Ihr Ideal klingt bodenständiger: Er soll arbeiten, danach seine Ruhe haben wollen und ihr im besten Fall noch ein Baumhaus in den Garten bauen. Sandra feierte erst Anfang Juli ihren 27. Geburtstag und ist in den sozialen Medien vor allem für ihre offene und ehrliche Art bekannt.

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

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YouTube / laserluca und selfiesandra LaserLuca und SelfieSandra verkünden ihr Podcast-Aus, Juli 2026

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Social-Media-Bekanntheit