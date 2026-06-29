Nach PG-Ausraster: Emmy Russ teilt gegen Aleks Petrovic aus

Aleksandar Petrovic (35) sorgt aktuell für reichlich Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen seines Ausrasters in der neunten Folge von Prominent getrennt, in der er seiner Ex-Partnerin Vanessa Nwattu (26) Sekt ins Gesicht schüttete und das Glas anschließend vor ihren Füßen zerschmetterte. Jetzt meldet sich auch Emmy Russ (27) zu Wort: Die Reality-TV-Bekanntheit meldete sich auf Instagram und erinnerte daran, dass sie bereits vor einigen Monaten von einem ähnlichen Vorfall mit Aleks berichtet hatte – und dafür heftige Konsequenzen angedroht bekam.

Denn damals soll Aleks ihre Schilderungen als "Schwachsinn" bezeichnet und sogar einen Anwalt eingeschaltet haben, um ihr eine Unterlassungserklärung zukommen zu lassen. Laut Emmy wollte er ihr damit einen "Maulkorb" verpassen. Nun sieht sie sich durch die TV-Szenen bestätigt und scheut dabei keine klaren Worte. "Jetzt sehen wir endlich wenigstens, wer euch die ganze Zeit so richtig dreist ins Gesicht gelogen hat und wer euch die Wahrheit erzählt hat", so Emmy in ihrer Social-Media-Story. Und weiter: "Ich glaube, dein eigener Anwalt lacht dich langsam richtig heftig aus, und dass du auf diesen Kosten sitzen geblieben bist – blöd gelaufen." Das alles trägt sie dabei sichtlich amüsiert vor und kann sich ein Lachen nicht verkneifen.

In der neunten Folge kam es aber nicht nur zum Eklat mit dem Sektglas. Aleks und Vanessa mussten auch in ihrer "Zeit zu zweit" über die gemeinsame Vergangenheit sprechen. Vanessa ging zunächst offen in das Gespräch und sagte: "Wir haben unsere Beziehung im Fernsehen gestartet, wir haben uns im Fernsehen kennengelernt. Und ich finde, es ist ein guter Abschluss, das Ganze dann auch hier wieder zu beenden." Doch die Stimmung kippte schnell. Aus der Aussprache wurde ein bitterer Streit, in dem Aleks ihr vorwarf, die Wahrheit zu verdrehen: "Du willst deine Wahrheit nach außen verkaufen, als wäre es die reine Wahrheit. Aber deine Wahrheit ist nicht die richtige Wahrheit."

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RTL ZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge", 2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"