Gesundheitliche Probleme: Harry Styles muss Konzert absagen

Für viele Fans von Harry Styles (32) wurde am 21. Juli ein lang ersehnter Traum jäh zerstört: Das für diesen Mittwoch geplante Konzert des britischen Popsängers in São Paulo, Brasilien, wurde noch am selben Tag kurzfristig abgesagt. Als Grund nannte der Veranstalter Live Nation Brasil auf der Plattform X ein gesundheitliches Problem auf der Tournee. Wen genau das Problem betrifft – ob Harry selbst oder jemanden aus seinem Team – ließ der Veranstalter offen. Immerhin gibt es eine gute Nachricht: Das für Freitag angesetzte Konzert soll planmäßig stattfinden.

Auf dem Instagram-Profil des Sängers äußerten zahlreiche enttäuschte Fans ihren Unmut. "Der Schmerz, dass mein Traum nicht wahr wird, ist schrecklich", schrieb jemand in die Kommentare. Eine andere Person berichtete: "Ich habe Flugtickets und Unterkünfte gebucht, alles geplant." Andere hingegen wünschten dem Team gute Besserung. Harry selbst äußerte sich auf Social Media zunächst nicht zu der Absage. Das abgesagte Konzert war das dritte von insgesamt vier geplanten Auftritten in São Paulo – die Shows am 17. und 18. Juli hatten bereits stattgefunden.

Harry befindet sich derzeit auf seiner "Together, Together"-Tour, die ihn durch verschiedene Städte weltweit führt. Erst vor Kurzem bewegte er seine Fans mit einem emotionalen Moment beim Abschluss seiner Wembley-Residency: Überraschend trat seine Schwester Gemma Styles auf die Bühne und sprach liebevolle Worte an ihren Bruder. "Ich denke im Alltag nicht so an dich. Ich denke an dich als Bruder, als Onkel, als besten Freund", sagte sie laut The Sun. Anschließend umarmten sich die beiden lange unter dem Jubel des Publikums.

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Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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Instagram / annetwist Harry Styles und seine Schwester Gemma im Wembley-Stadion, 2026