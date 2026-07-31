Harry Styles stoppt einen Fan nach riskanter Babyaktion

Harry Styles (32) erlebt während seiner aktuellen Mexiko-Station einen Moment, der Fans und Umstehende fassungslos zurücklässt. In einem Video, das sich nun in sozialen Netzwerken verbreitet, ist zu sehen, wie eine Frau ihren Kinderwagen mit Baby auf dem Gehweg stehen lässt, um zu dem Sänger zu rennen. Die Situation soll sich in der Hauptstadt abgespielt haben, wo Harry derzeit im Rahmen seiner "Together Together"-Tour gleich mehrere Konzerte gibt.

Der Musiker läuft mit seinem Team an der Straße entlang, als die aufgeregte Frau sich plötzlich von ihrem Kinderwagen löst und auf ihn zustürmt, um den Schnappschuss ihres Idols zu bekommen. In dem Clip ist deutlich zu erkennen, wie irritiert der frühere One Direction-Star auf die hektische Fanaktion reagiert. Harry bleibt kurz stehen, schaut immer wieder zum einsam zurückgelassenen Buggy und wirkt sichtlich besorgt um das Kind. Der Sänger streckt den Arm aus und ruft: "Whoa, whoa, whoa, whoa," als der Kinderwagen ins Rollen kommt. Laut dem US-Portal TMZ macht der Sänger der Frau wohl deutlich, dass ihr Baby noch am Gehweg steht, woraufhin die Mutter eilig umdreht und zu ihrem Nachwuchs zurückrennt. Ob sie ihr Foto am Ende überhaupt bekommen hat, ist unklar; auf den Aufnahmen ist eher zu sehen, wie die Situation nach dem kurzen Schockmoment rasch beendet wird und Harry seinen Weg fortsetzt. Sein Umfeld kommentierte die Szene bislang nicht öffentlich.

Harry, der seit Jahren von einer treuen Fangemeinde rund um den Globus begleitet wird, ist den begeisterten Reaktionen seiner Anhänger eigentlich bestens gewohnt. Nach dem Ende seiner Shows in Mexiko reist der Musiker weiter in die USA, wo eine 30 Termine umfassende Residency im Madison Square Garden in New York ansteht. Die Tour gilt als eine der meistdiskutierten Konzertreihen des Jahres, entsprechend groß ist auch der Andrang von Fans bei jedem öffentlichen Auftritt des Sängers abseits der Bühne. Auf Reddit kursierte zuletzt ein weiterer Clip, der zeigt, wie souverän Harry mit übereifrigen Anhängerinnen umgeht. Darin ist zu sehen, wie eine Frau ihr Smartphone reflexartig für ein Selfie zückt, sobald sich der Musiker ihr nähert, um sie zu begrüßen. Harry lässt sich davon jedoch nicht beirren, hält ihr stattdessen ruhig die Hand entgegen und stellt sich mit den Worten vor: "Hallo. Schön, dich zu treffen. Ich bin Harry."

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Imago Harry Styles, März 2026

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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