Schockmoment in Mexiko: Harry Styles legt heftigen Sturz hin

Bei einem Konzert in Mexiko-Stadt hat Harry Styles (32) am Samstagabend einen spektakulären Sturz auf der Bühne hingelegt. Der Sänger lief gerade über das Podium und ließ sich von der Energie des Publikums mitreißen, als er plötzlich ausrutschte, das Gleichgewicht verlor und auf dem Bühnenboden aufschlug. Mehrere Zuschauer filmten den Vorfall und teilten die Videos anschließend in den sozialen Netzwerken. TMZ berichtete über den Zwischenfall.

Doch Harry ließ sich von dem harten Aufprall nicht aus der Bahn werfen. Statt aufzuspringen, posierte er zunächst lachend auf dem Boden – und sang dabei einfach weiter. Als er sich wieder auf die Beine stellte und sich abklopfte, brach das Publikum in lautstarke Jubelrufe aus. Der Rest der Show verlief anschließend ohne weitere Zwischenfälle. Der Sturz hatte übrigens einen handfesten Grund: Vor dem Konzert hatte ein heftiger Hagel- und Regensturm die Stadt getroffen, wodurch der Bühnenboden spiegelglatt geworden war.

Für Harry ist es nicht das erste Mal, dass er auf der Bühne einen Schreckmoment erlebt. Bei seiner Konzertreihe im Wembley-Stadion war er zuvor kurz zusammengebrochen – wie TMZ damals exklusiv bestätigte, war der Grund dafür ein Schluckunfall und nicht, wie zunächst vermutet, die extreme Hitzewelle in Europa. Der 1994 geborene Musiker ist nicht nur als Solosänger, sondern auch als Schauspieler aktiv und gehört seit seinem Durchbruch mit der Band One Direction zu den bekanntesten Popstars seiner Generation.

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction