Olivia Dean sagt überraschend Glastonbury-Auftritt 2027 ab

Olivia Dean sorgt mit einer überraschenden Entscheidung für Schlagzeilen: Die Sängerin soll laut Daily Mail ihren geplanten Headliner-Slot beim Glastonbury Festival 2027 abgesagt haben – und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem Ex-Flirt Harry Styles (32) als großer Favorit für die legendäre Pyramid Stage gehandelt wird. Wie The Sun berichtet, habe Olivia das prestigeträchtige Angebot der Festivalmacher ausgeschlagen, um sich stattdessen voll auf neue Musik zu konzentrieren. Die beiden Musiker wurden bereits 2024 nach einem gemeinsamen Burger-Date bei Five Guys miteinander in Verbindung gebracht, was die Gerüchteküche anheizte.

Ein Vertrauter von Olivia beteuert jedoch, dass ihre Entscheidung nichts mit Harry zu tun habe. "Olivias Team hat Gespräche mit Glastonbury über einen Headliner-Auftritt 2027 geführt, und sie war extrem geschmeichelt", so der Insider. "Aber nach einiger Überlegung sagte sie, dass sie sich im nächsten Jahr Zeit für neue Musik nehmen möchte – mit einem groben Plan, zurückzukehren, wenn ihr drittes Album fertig ist." Dennoch räumte die Quelle auch ein: "Wenn sie es nächstes Jahr machen würde, stünde ihr Name direkt neben Harrys – und sie möchte das jetzt hinter sich lassen. Sie gönnt ihm seinen Moment, aber sie findet, dass nächstes Jahr nicht ihr Moment ist." Statt 2027 peilt Olivia einen Auftritt beim Festival im Jahr 2028 an. Ob eine Beziehung zwischen ihr und Harry je wirklich bestand, wurde nie offiziell bestätigt.

Olivia hat derzeit ohnehin allen Grund zur Freude: Gemeinsam mit Sam Fender hält sie gerade einen historischen Chartrekord. Ihr gemeinsamer Song "Rein Me In" verdrängte vergangenen Monat Bryan Adams (66) von der Spitze und ist damit die Single, die am längsten auf Platz eins der britischen Charts stand – ganze 17 Wochen lang. Sam zollte Olivia dafür öffentlich Anerkennung: "Olivia, die die alternative Seite der Geschichte einbringt, hat den Song wirklich universell gemacht – das hat die Schleusen geöffnet", sagte er. Für ihn selbst sei der Erfolg des Tracks schlicht "absurd" und "ein Grund zum Feiern".

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Imago Olivia Dean bei den BRIT Awards 2026 in Manchester

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Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

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Getty Images Olivia Dean nimmt bei den Brit Awards 2026 in Manchester den Preis als Best Pop Act entgegen

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