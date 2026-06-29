Seltener Anblick: Elizabeth Olsen strahlt mit Babybauch

Elizabeth Olsen (37) zeigte sich am Sonntag in Los Angeles mit wachsendem Babybauch und ließ dabei die Öffentlichkeit an ihrem Schwangerschaftsglück teilhaben. Die Schauspielerin war mit einer Freundin auf einem ausgedehnten Spaziergang unterwegs und hielt dabei liebevoll ihren Bauch. Gekleidet in ein weißes Crop-Top, schwarze Hosen und einen Strohhut, mit einem schwarzen Pullover lässig über die Schultern geworfen, strahlte Elizabeth durch die Straßen der Stadt. Das zeigen Fotos, die Just Jared vorliegen.

Für sie und ihren Ehemann Robbie Arnett wird es das erste gemeinsame Kind sein. Parallel zu ihrer Schwangerschaft läuft auch beruflich vieles bei Elizabeth. Hulu hat im Dezember 2025 die Serie "Seven Sisters" angekündigt, in der Elizabeth neben Cristin Milioti (40) die Hauptrolle übernimmt. In der Produktion spielt sie eine Frau namens Adrienne, die beginnt, mit einer mysteriösen Stimme zu sprechen, die sonst niemand hören kann – und damit dunkle Familiengeheimnisse ans Licht bringt.

Elizabeth und Robbie, der als Mitglied der Band Milo Greene bekannt ist, lernten sich vor einigen Jahren kennen und verlobten sich im Juli 2019 nach drei gemeinsamen Jahren. Noch im selben Jahr heirateten sie heimlich. Vor rund zwei Wochen sorgte ein Restaurantbesuch in Los Angeles für Aufsehen: Elizabeth wurde beim Mittagessen gesichtet, ihr Babybauch deutlich sichtbar unter dem offenstehenden Hemd. Seitdem ist bekannt, dass das Paar, das seine Beziehung stets sehr privat gehalten hat, bald zum ersten Mal Eltern wird.

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Getty Images Elizabeth Olsen bei der Premiere von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

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Getty Images Mary-Kate und Ashley Olsen mit ihrer Schwester Elizabeth Olsen

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Getty Images Elizabeth Olsen und Robbie Arnett, Oscars 2023