Das hofft Elizabeth Olsen für die Zukunft ihrer Marvel-Rolle

Elizabeth Olsen (36), bekannt als Wanda Maximoff im Marvel Cinematic Universe (MCU), hat kürzlich eine ungewöhnliche Idee für die Rückkehr ihrer Figur präsentiert. Nachdem ihre Figur Scarlet Witch in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" vermeintlich gestorben ist, spekulierten Fans, wie sie zurückkehren könnte. In einem Interview mit The Playlist erklärte Elizabeth, dass sie sich eine gealterte Version von Wanda vorstelle, mit "weißen Haaren, einer riesigen Perücke und einem furchtbar runzligen Gesicht".

Die Idee einer gealterten Wanda ist laut Elizabeth nicht spontan entstanden, sondern basiert teilweise auf Comics. Sie erwähnte, dass sie den Vorschlag auch den Regisseuren Joe (53) und Anthony Russo (55) unterbreitet habe – diese verantworten die geplanten MCU-Filme "Avengers: Doomsday" und "Avengers: Secret Wars". Ob Elizabeths Idee tatsächlich umgesetzt wird, bleibt jedoch unklar. Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige (51) hatte in der Vergangenheit bereits angedeutet, dass Scarlet Witch womöglich zurückkehren könnte – wie und wann, sei aber noch offen.

Elizabeths enger Bezug zu Scarlet Witch ist nicht neu. Ihre Darstellung dieser Figur in Filmen wie "Avengers: Age of Ultron" und der Serie "WandaVision" machte sie zu einer beliebten Figur des MCU. Gleichzeitig hatte sie 2022 verraten, dass es Zeiten gab, in denen sie bewusst Abstand von der Rolle nahm, um nicht zu stark unter dem Druck der Erwartungen zu stehen. Die Schauspielerin, die in der Vergangenheit unter Panikattacken litt, priorisiert mittlerweile ihre mentale Gesundheit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe und Anthony Russo auf "The Gray Man"-Tour in Mumbai

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff in "WandaVision"

Anzeige Anzeige