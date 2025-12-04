Elizabeth Olsen verrät, wie ihr perfektes Date aussieht

Ruhig, gemütlich und bitte ohne großes Tamtam: Genau so beschreibt Elizabeth Olsen (36) ihre perfekte Verabredung. Bei einer Special-Vorführung ihrer neuen Romcom-Fantasy "Eternity" in Los Angeles verriet die Schauspielerin dem People Magazine, wie ein idealer Abend mit Ehemann Robbie Arnett aussieht. "Wir leben in L.A. Also denke ich, mein Traumdate dort wäre, zu Hause zu kochen und einen Film anzuschauen", sagte Elizabeth, die für den Abend mit ihren Co-Stars Miles Teller (38) und Callum Turner (35) sowie Da'Vine Joy Randolph (39) und John Early (37) über den Teppich ging. An ihrer Seite: Musiker Robbie, der Premieren eher meidet. "Ich musste ihn hierher schleppen", scherzte sie über den Auftritt mit ihrem Partner, den sie als eher introvertiert bezeichnete.

Im Film "Eternity" landet Elizabeths Figur Joan nach ihrem Tod in einer Art Zwischenwelt, in der Seelen eine Woche Zeit haben, um zu entscheiden, wo sie die Ewigkeit verbringen. Dabei steht Joan vor einer herzzerreißenden Wahl zwischen dem Mann, mit dem sie ihr Leben geteilt hat, gespielt von Miles, und ihrer ersten großen Liebe, verkörpert von Callum, die jung starb und nun auf sie gewartet hat. Regie führte David Freyne, der auch am Drehbuch mitarbeitete. Der Stoff hat bei Elizabeth einiges ausgelöst. Das Projekt habe sie zurückgeführt zu der Frage, wie Beziehungen fortwirken, sagte sie People. "Es hat mich an die Menschen in meinem Leben denken lassen, die ich vielleicht 15 Jahre nicht gesehen habe. Wenn ich ihnen begegnen würde, was würde das in mir hervorholen, das mich so weit entfernt von der Frau fühlen lässt, die ich geworden bin?", erklärte die Schauspielerin nach der Vorführung.

Privat halten Elizabeth und Robbie ihr Glück gerne abseits des Rampenlichts. Die Liebesgeschichte der beiden begann 2016, doch erst ein Jahr später machten sie ihre Beziehung bei einer Emmy-Party öffentlich. 2019 folgte die Verlobung nach drei Jahren Beziehung – doch anstatt einer großen Hollywood-Sause sind die beiden einfach durchgebrannt. Noch vor der Pandemie 2020 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Das Traumpaar arbeitet sogar beruflich zusammen: Sie haben gemeinsam die Kinderbuch-Serie "Hattie Harmony" geschrieben – "Worry Detective" erschien 2022, "Opening Night" folgte 2023. "Wir haben keine Angst davor, über unsere Karrieren zu sprechen und uns gegenseitig zu unterstützen", verriet Elizabeth im März 2025 gegenüber dem People Magazine.

Getty Images Elizabeth Olsen, September 2022

Getty Images Elizabeth Olsen und Robbie Arnett bei der 95. Verleihung der Academy Awards in Hollywood, 2023

Getty Images Die Schauspielerin Elizabeth Olsen