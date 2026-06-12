Elizabeth Olsen und Ehemann Robbie werden erstmals Eltern

Freudige Neuigkeiten von Elizabeth Olsen (37): Die Schauspielerin, die durch die Rolle der Wanda Maximoff im Marvel Cinematic Universe weltbekannt wurde, erwartet ihr erstes Kind. Sie und ihr Ehemann, der Musiker Robbie Arnett, werden damit erstmals Eltern. Entdeckt wurde die Schwangerschaft, als Elizabeth diese Woche beim Mittagessen im All Time Restaurant in Los Angeles gesichtet wurde. Die 37-Jährige trug ein weißes Hemd, das am Bauch offen stand und ihren Babybauch freigab – den sie liebevoll mit der Hand streichelte.

Elizabeth und Robbie führen ihre Beziehung seit jeher sehr diskret. Erstmals gemeinsam gesichtet wurden die beiden im März 2017, und auch ihre Verlobung im Juli 2019 wurde nicht groß publik gemacht. Kurz vor der COVID-Pandemie im Jahr 2020 heirateten die beiden heimlich. Öffentlich bestätigt hatte Elizabeth die Ehe erst im Juni 2021, als sie ihren Mann in einem Interview mit Variety gegenüber ihrer Kollegin Kaley Cuoco (40) beiläufig als "meinen Mann" bezeichnete.

Elizabeth und Robbie wissen ihre Privatsphäre und ihr Leben zu zweit augenscheinlich sehr zu schätzen. Umso überraschender mutet die Neuigkeit an, wenn man bedenkt, dass Elizabeth in der Vergangenheit in einem Interview gegenüber Bustle zugegeben hatte, dass sie sich im Umgang mit Babys anderer Menschen unwohl fühle und nicht immer das Verlangen verspüre, diese anzufassen. Nun bekommt sie selbst Nachwuchs – und das zum ersten Mal.

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Getty Images Elizabeth Olsen und Robbie Arnett, Oscars 2023

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Getty Images Elizabeth Olsen, Marvel-Star

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Getty Images Sänger Robbie Arnett und Schauspielerin Elizabeth Olsen

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