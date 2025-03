Darüber quatschen Elizabeth Olsen und ihr Mann am meisten

Elizabeth Olsen (36) plaudert gerne über die Dinge, die sie und ihr Ehemann Robbie Arnett am meisten begeistern. In einem Gespräch mit People Magazine verriet die Schauspielerin, dass berufliche Themen bei ihnen häufig im Mittelpunkt stehen: "Menschen sprechen oft davon, Arbeit und Privatleben zu trennen, aber bei uns fließt das ineinander. Wir lieben es, über Geschichten unserer Arbeit zu sprechen", erklärte sie. Dabei sei dies sogar eines ihrer Lieblingsthemen mit ihrem Partner, dem Musiker von "Milo Greene". Auch ihre Kollegin Alicia Vikander (36), mit der sich Elizabeth aktuell in der Promo-Phase ihres neuen Films "The Assessment" befindet, stimmt ihr zu. Auch sie genießt solche Gespräche mit ihrem Mann Michael Fassbender (47), der ebenfalls Schauspieler ist.

Im Thriller "The Assessment", der vor Kurzem in die Kinos kam, spielt Elizabeth an der Seite von Himesh Patel ein Paar, das in einer dystopischen Zukunft von einem sogenannten "Assessor", verkörpert durch Alicia, geprüft wird, um herauszufinden, ob sie geeignete Eltern wären. Der Film wirft tiefgehende Fragen zu Privilegien und Grundrechten auf und enthält laut Elizabeth zahlreiche subtile Botschaften, die noch lange zum Nachdenken anregen. Regie führte Fleur Fortuné, deren zurückhaltende Erzählweise besonders die "WandaVision"-Darstellerin beeindruckte. Für Elizabeth geht es in dem Film darum, wie wir die Welt für die nächste Generation gestalten wollen und welche Verantwortung damit einhergeht.

Abseits ihres Berufslebens bleibt Elizabeths Verhältnis zu ihrer Familie ein weiterer interessanter Aspekt in ihrem Leben. Ihre älteren Schwestern, die Zwillinge Mary-Kate (38) und Ashley Olsen (38), waren durch ihre Kinderrollen in den Neunzigern weltweit bekannt geworden. Elizabeth, die erst später selbst ins Rampenlicht trat, scherzte im Gespräch darüber, dass selbst in Alicia Vikanders Heimat Schweden damals niemand an den berühmten Olsen-Twins vorbeikam. Anders als ihre Schwestern, die sich mittlerweile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben und als Modedesignerinnen tätig sind, widmet sich Elizabeth weiterhin voll und ganz der Schauspielerei – und teilt dabei ihre berufliche Leidenschaft immer wieder gerne mit ihrem Ehemann.

Getty Images Elizabeth Olsen, Oscars

Getty Images Mary-Kate und Ashley Olsen mit ihrer Schwester Elizabeth Olsen

