Unter ständiger Beobachtung: Elizabeth Olsens frühe Jahre

Elizabeth Olsen (36) hat offen über das Aufwachsen im Schatten ihrer berühmten Schwestern Mary-Kate Olsen (39) und Ashley Olsen (39) gesprochen – und dabei den familiären Zusammenhalt betont. In einem Gespräch mit der Times of London, das am Freitag veröffentlicht wurde, blickte die Schauspielerin auf ihre frühe Zeit in Los Angeles zurück, auf Bühnenproben, die ihre Schwestern miterleben mussten, und auf das Gefühl, in einer außergewöhnlich belebten Familie aufzuwachsen. Elizabeth erzählte, wie sie als jüngstes von vier Kindern ihren eigenen Weg suchte, während die Zwillinge bereits im Rampenlicht standen. Sie machte deutlich, wann und wo sie sich öffnete, und verwies dabei mehrfach auf die besondere Rolle ihrer Schwestern in dieser Phase.

Im Interview zeichnete Elizabeth das Bild einer lebhaften Kindheit, in der Auftritte und Proben den Kalender füllten. "Sie mussten mein ganzes Leben lang alle meine Theaterstücke ansehen und zu meinen Tanzaufführungen gehen", sagte sie der Times of London. Auf die Frage, ob Mary-Kate und Ashley ihr jemals berufliche Ratschläge gegeben hätten, blieb sie klar: "Nein. Wir sind einfach eine unterstützende Familie. Nach 15 Jahren Arbeit darüber zu sprechen, fühlt sich irrelevant an", erklärte sie. Zugleich beschrieb sie die Hemmschwelle in LA: Schauspielerei wirke dort schnell "trivial", doch der Wunsch blieb – und wurde schließlich ihr Weg.

Hinter den Schlagzeilen steht eine Familiengeschichte, in der Nähe und Pflichtgefühl Hand in Hand gingen. Elizabeth, heute eine berühmte Schauspielerin, fand ihren Takt zwischen Schulaufführungen und Proben, während die Zwillinge als Kinderstars arbeiteten und später Mode zu ihrem Zentrum machten. Der Vater David und Mutter Jarnette prägten mit, dass zu Hause über Kunst gesprochen und gemeinsam geschaut wurde. Die Zwillinge, längst für The Row bekannt, begleiteten Elizabeth dennoch als Schwestern im Publikum – eine stille Routine, die Verbundenheit schaffte. Auch wenn jede ihren eigenen Kurs wählte, klingt im Rückblick vor allem eines nach: das Versprechen, sich zu zeigen, wenn Familie auf der Bühne des Lebens Platz nimmt.

Getty Images Elizabeth Olsen bei der Premiere von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Getty Images Mary-Kate und Ashley Olsen mit ihrer Schwester Elizabeth Olsen

Tatiana / BACKGRID Elizabeth Olsen, Schauspielerin