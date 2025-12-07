Elizabeth Olsen: Warum sie Tiere und Babys meidet

Elizabeth Olsen (36) hat in einem Interview ihre "geheime Scham" offenbart: Sie ist kein großer Fan von Tieren oder Haustieren und fühlt sich unwohl im Umgang mit ihnen. Dies machte die Teilnahme am berühmten BuzzFeed-"Puppy Interview" im Jahr 2023 zu einer unangenehmen Erfahrung für die Schauspielerin. Gegenüber Bustle erzählte sie, dass sie die Hunde, die während des Interviews um sie herumliefen, als störend empfand: "Diese Hunde pinkeln überall hin und sie riechen." Besonders schwierig sei für sie, dass sie sich oft beurteilt fühlt, wenn sie Haustiere oder sogar Babys anderer Menschen nicht anfassen möchte.

Ihre Haltung gegenüber Babys sei jedoch nicht darauf zurückzuführen, dass sie diese nicht süß findet. Vielmehr fühle sie sich von der Verantwortung, sich mit ihnen beschäftigen zu müssen, belastet. "Ich möchte erst eine Verbindung zu einem Menschen oder Tier spüren, bevor ich körperlich interagiere", erklärte Elizabeth weiter. Neben den offenen Worten über ihre Vorlieben blickte die Schauspielerin auch auf ihre Kindheit zurück: Sie sei mit drei älteren Geschwistern aufgewachsen, darunter den berühmten Zwillingen Mary-Kate (39) und Ashley Olsen (39). "Es war ziemlich chaotisch", erklärte sie der Times und ergänzte, dass ein durchgeplantes Abendritual, wie man es aus vielen Familien kennt, für sie keine Realität war.

Mittlerweile hat Elizabeth längst ihren eigenen Weg gefunden. Sie ist seit 2017 mit dem Musiker Robbie Arnett liiert, mit dem sie nicht nur verheiratet ist, sondern auch zwei Kinderbücher über den Umgang mit Angst veröffentlicht hat. Im Filmgeschäft bleibt sie erfolgreich: Ihr aktueller Film "Eternity", in dem sie einen verstorbenen Charakter in einem Liebesdreieck spielt, startet bald in den britischen Kinos. Trotzdem bleibt sie für viele vor allem für ihre Rolle in "WandaVision" unvergessen. Ihre Kindheitserfahrungen im Schatten berühmter Schwestern und ihre zurückhaltende Art bei Tieren und Babys verdeutlichen, dass hinter der erfolgreichen Schauspielerin auch eine sehr private und nachdenkliche Seite steckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Olsen bei der Premiere von "Eternity" 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Schwestern Mary-Kate, Elizabeth und Ashley Olsen

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Olsen, September 2022