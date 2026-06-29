Sport während Schwangerschaft: Amira Aly kontert die Kritik

Amira Aly (33) stellt sich der Kritik: Die schwangere Moderatorin hat auf Instagram ein neues Trainingsvideo geteilt und daraufhin zahlreiche Kommentare kassiert, in denen ihr Kraftsport mit Babybauch hinterfragt wird. In einem neuen Post wehrt sich Amira nun deutlich gegen die Vorwürfe. Unter Aufnahmen, in denen sie konzentriert mit Gewichten trainiert, macht sie klar, dass sie sich bewusst für Bewegung entschieden hat und sich von Außenstehenden keine Vorschriften machen lassen will. Die zweifache Mama meint: "Mein Körper. Meine Schwangerschaft. Meine informierte Entscheidung."

Zum Clip, in dem sie beim Krafttraining zu sehen ist, schreibt Amira deutlich, dass sie es befremdlich findet, wie unterschiedlich Sport in der Schwangerschaft bewertet wird. "Stellt euch mal vor, ich würde eine Frau dafür kritisieren, dass sie in der Schwangerschaft keinen Sport macht. Da wäre der Aufschrei riesig", hält sie ihren Hatern den Spiegel vor. Gleichzeitig verweist die Österreicherin darauf, dass internationale Leitlinien bei einer unkomplizierten Schwangerschaft ausdrücklich Bewegung empfehlen – und zwar auch Krafttraining. Ihr Appell: "Vielleicht sollten wir aufhören, Frauen ständig zu erklären, wie sie schwanger zu sein haben. Danke."

Während sich Amira auf ihr erstes gemeinsames Kind mit Christian Düren (36) freut, kann sich ihr Ex-Mann Oliver Pocher (48) die Seitenhiebe nicht verkneifen. In seinem Podcast "Die Patchwork Boys" schoss er mehrfach gegen die TV-Bekanntheit. Der Auslöser: Oliver behauptete, Amira habe ihn nicht persönlich über die Schwangerschaft informiert. Er ging noch weiter: "Ich gehe davon aus, dass Amira weiterhin eine Fake-Schwangerschaft hat, weil ich weiß es ja nur aus der Zeitung. Ich weiß bis heute nicht offiziell, ob sie schwanger ist oder nicht. Ich werde es eines Tages vielleicht erfahren."

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Instagram / amiraaly Schwangere Amira Aly, Juni 2026

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Instagram / amiraaly Fit trotz Schwangerschaft: Amira Aly schwitzt im Kraftraum und zeigt ihren Babybauch.

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Instagram / oliverpocher Amira Pocher und Oliver Pocher