Verrät Amira Aly hier etwa aus Versehen das Babygeschlecht?

Beim Babyshopping in ihrer Heimatstadt Klagenfurt hat Amira Aly (33) jetzt für ordentlich Gesprächsstoff in den sozialen Medien gesorgt. Die schwangere Moderatorin steuerte in einem Babygeschäft zunächst zielstrebig auf die Mädchenabteilung zu und ließ sich dort von den kleinen Outfits begeistern. "Es ist aber so süß", schwärmte sie laut Bunte und überlegte laut, ob die Babyklamotten für Mädchen oder Jungen niedlicher seien. Besonders ein rosafarbenes Set schien es ihr dabei besonders angetan zu haben.

Zwar warf Amira auch noch einen Blick in die Jungenabteilung, doch das, was sie am Ende in ihrer Einkaufstüte mit nach Hause trug, ließ viele Fans aufhorchen: ausschließlich pinke Babyklamotten. Online häufen sich seitdem die Spekulationen, ob die Moderatorin und ihr Partner Christian Düren (36) diesmal eine Tochter erwarten. Amira selbst hat das Geschlecht des Babys bislang aber nicht offiziell bekanntgegeben.

Für zusätzliche Spekulationen hatte zuletzt Amiras Ex-Mann Oliver Pocher (48) gesorgt. In seinem Podcast erklärte er, das Babygeschlecht bereits zu kennen – und zwar nicht durch Amira selbst, sondern durch die gemeinsamen Söhne der beiden, die offenbar geplaudert haben sollen. Amira und Oliver haben zwei Kinder zusammen. Mit ihrem neuen Partner Christian wäre ein Mädchen demnach Amiras erstes.

Anzeige Anzeige

Imago Amira Aly bei der Eröffnung der True Crime Ausstellung Serienkiller in Köln-Ehrenfeld, 07. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025