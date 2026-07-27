Amira Aly zeigt Babybauch und heizt Spekulationen an

Babyglück bei Amira Aly (33): Die Moderatorin erwartet ihr drittes Kind und teilt nun ein besonders inniges Schwangerschaftsupdate mit ihren Fans. Auf Instagram postet Amira ein neues Foto, auf dem ihr deutlich gewachsener Babybauch im Fokus steht. An ihrer Seite ist ihr Partner Christian Düren (36), mit dem sie zum ersten Mal gemeinsam Nachwuchs bekommt. Zum Bild wählt die Influencerin nur wenige Worte, die aber alles sagen sollen. Sie schreibt schlicht: "Wir wachsen" und sorgt damit bei ihrer Community für einen wahren Kommentar-Ansturm, wie unter dem Post zu sehen ist.

Konkrete Details zu ihrem ungeborenen Kind behält Amira bislang für sich. Weder zum errechneten Geburtstermin noch zur Schwangerschaftswoche äußert sich die werdende Dreifach-Mama öffentlich. Auch das Babygeschlecht ist noch nicht offiziell bestätigt. In den sozialen Medien wird jedoch eifrig spekuliert, seit sie beim Shoppen für das neue Familienmitglied offenbar eine bestimmte Richtung einschlug und damit bei vielen Followern die Fantasie anregte. Bislang reagiert die TV-Bekanntheit darauf allerdings nicht weiter und genießt die Vorfreude auf ihr erstes gemeinsames Baby mit Christian lieber im Stillen.

Für Amira ist es nicht die erste Reise durch eine Schwangerschaft, doch vieles wirkt diesmal anders. Während sie ihre vorherigen Babyvorbereitungen eher im Hintergrund hielt, lässt sie ihre Community nun häufiger an kleinen Momenten teilhaben – etwa beim Bummel durch ein Babygeschäft, bei dem sie verliebt süße Mini-Outfits begutachtete. Die Moderatorin scheint dabei besonders Spaß daran zu haben, zwischen neutralen Basics und etwas verspielteren Teilen zu wechseln und so Schritt für Schritt das neue Familienkapitel vorzubereiten. Gleichzeitig zeigt sie mit ihren Updates, wie sehr sie die Zeit bis zur Ankunft des kleinen Neuankömmlings bewusst erlebt und mit ihrem Partner teilt.

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Instagram / amiraaly Amira Aly schwanger im Juli 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Lascana Summer Club in Berlin