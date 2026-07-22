Blutwerte von schwangerer Amira Aly sind "richtig schlecht"

Amira Aly (33) erwartet derzeit ihr drittes Kind – und hat ihre Fans jetzt mit einem besorgniserregenden Gesundheitsupdate überrascht. In ihrer Instagram-Story berichtete die Moderatorin von den Ergebnissen ihres Bluttests, den sie im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge gemacht hatte. Zwar fiel der Zuckertest negativ aus, Schwangerschaftsdiabetes hat sie also nicht. Doch die restlichen Blutwerte lassen laut Amira zu wünschen übrig – und das deutlich. "Ach ja, ich war ja bei dem Zuckertest. Ich habe jetzt meine Werte bekommen. Ich dachte mir schon: 'Oh Gott, die rufen an. Das ist nie ein gutes Zeichen'", erzählte sie in ihrer Story.

Erleichterung gab es zwar beim Thema Schwangerschaftsdiabetes, doch dann kam die schlechte Nachricht: "Meine Blutwerte sind wirklich richtig, richtig schlecht. Ich habe einen massiven Eisenmangel. Mein Ferritinwert ist bei 8,5. Mein Hämoglobin bei 11,2 oder so was. Kein Vitamin D, Omega 3." Amira ergänzt: "Es fehlt mir wirklich alles, was aber auch superwichtig ist für die Entwicklung. Das heißt supplementieren und das nicht zu knapp." Die Nährstoffe, die ihr fehlen, seien besonders für die Entwicklung des Babys essenziell.

Zuletzt hatte sich Amira noch entspannt und glücklich gezeigt: Vor wenigen Wochen verbrachte sie ihren Urlaub auf Mallorca und teilte Fotos mit wachsendem Babybauch auf Instagram. Mal lag sie am Pool, mal posierte sie im Bikini, mal zeigte sie sich beim Sport. Dazu schrieb sie nur: "Mallorca". Auch die Fans gingen in den Kommentaren voll mit. Unter dem Beitrag häuften sich Komplimente wie "Wunderschön" und "So hübsch". Besonders auffällig: Auf einem Bild lag eine Männerhand auf ihrem Bauch. Ob das die Hand von Christian war, ließ Amira damals offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly, Juli 2026