Oliver Pocher verrät: Er kennt Geschlecht von Ex Amiras Baby

Amira Aly (33) und ihr Partner Christian Düren (36) halten das Geschlecht ihres erwarteten Babys bislang unter Verschluss. Doch ausgerechnet Amiras Ex-Mann Oliver Pocher (48) weiß offenbar bereits, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Bei der ersten Live-Ausgabe seines Podcasts "Die Pochers! Live", den er zusammen mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) auf die Bühne gebracht hat, kam das Gespräch auf Amiras Schwangerschaft, wie die Bunte berichtet.

Als Sandy Meyer-Wölden nachhakte, ob er das Geschlecht wirklich kenne, ließ Oliver keine Zweifel aufkommen. Die Information stamme allerdings nicht von Amira selbst – sondern von einer ganz anderen Quelle: "Naja, die Kinder quatschen. Was soll ich sagen …", sagte der Comedian grinsend. Gemeint sind die beiden gemeinsamen Söhne, die Oliver und Amira miteinander haben. Trotz seines Wissens macht er aber deutlich, dass er das Geheimnis nicht lüften werde: "Das mache ich nicht. Das ist ihre Aufgabe." Die Entscheidung, wann und ob das Geschlecht öffentlich gemacht wird, liege allein bei Amira und Christian.

Amira hatte bereits Ende Mai bestätigt, dass sie und Christian das Geschlecht ihres Kindes kennen – es aber noch nicht verraten wollen. Auch ihre beiden Söhne sind laut Amira bereits ganz aufgeregt wegen des Geschwisterchens und können die Geburt kaum erwarten. Oliver und Amira haben zwei gemeinsame Kinder bekommen, insgesamt ist der Comedian aber bereits Vater von fünf Kindern.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026