Fake-Schwangerschaft? Olli Pocher teilt gegen Ex Amira aus

Oliver Pocher (48) lässt offenbar kein gutes Haar an seiner Ex-Frau Amira Aly (33) – und das nun schon zum wiederholten Mal. In der neuesten Folge seines Podcasts "Die Patchwork Boys" teilte der Comedian erneut kräftig gegen die Moderatorin aus. Auslöser ist noch immer die Tatsache, dass Amira ihn nicht persönlich über ihre Schwangerschaft informiert hat. Olli zweifelt deshalb sogar daran, ob sie überhaupt schwanger ist – und macht daraus kein Hehl. "Ich gehe davon aus, dass Amira weiterhin eine Fake-Schwangerschaft hat, weil ich weiß es ja nur aus der Zeitung. Ich weiß bis heute nicht offiziell, ob sie schwanger ist oder nicht. Ich werde es eines Tages vielleicht erfahren", sagte Oliver im Gespräch mit seinem Podcast-Partner Pietro Lombardi (33).

Dazu legte er mit einem merkwürdigen Vergleich nach: "Ich bin der Iran mit der Atombombe. Und die Urananreicherung ist wirklich schon fast durch. Es ist mir so unfassbar scheißegal, wie das Amira findet." Auch Pietro nutzte die Sendung, um Dampf abzulassen – und zwar über einen geplatzten Mallorca-Urlaub mit seinem Sohn Alessio, für den er bereits Flüge, Hotel und Ausflüge gebucht hatte. "Ich bin wirklich dumm, weil ich zu korrekt bin, Olli", sagte er. Oliver wiederum pflichtete ihm bei und beklagte die "Respektlosigkeit von der anderen Seite".

Schon vor einer Woche hatte Oliver im "Die Patchwork Boys"-Podcast gegen Amira nachgelegt. Er regte sich damals darüber auf, dass sie ihn nicht persönlich über die Schwangerschaft informiert habe, obwohl die beiden nach seinen Worten regelmäßig Kontakt hätten. "Bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger. Sie hat es mir immer noch nicht gesagt. Rein faktisch weiß ich es nicht", wetterte Oliver. Auch das Gespräch habe sie seiner Sicht nach nicht gesucht: "Durchaus mal das Gespräch suchen können. Wurde nicht gemacht, keinerlei Kontakt."

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Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026