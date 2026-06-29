Schwanger und fit: Amira Aly erntet Kritik für ihr Workout

Amira Aly (33) ist zur Halbzeit ihrer dritten Schwangerschaft angekommen – und feiert diesen Meilenstein auf ihre eigene Art: mit einem Workout-Video auf Instagram. In dem kurzen Clip zeigt die Moderatorin zunächst ihren flachen Bauch, dann den deutlich gerundeten Babybauch, den sie inzwischen trägt. "Halbzeit", schreibt sie dazu und ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Hat sich ein bisschen was getan, würde ich sagen." Dazu ist sie in einer Instagram-Story beim Gewichtheben zu sehen. Der Beitrag, der bei rund einer Million Followern landete, sammelte mehr als 11.000 Likes – kam aber nicht bei allen gut an.

Viele Nutzer reagierten besorgt oder kritisch auf die Trainingseinheit. "Muss man das machen, wenn man schwanger ist? Ich denke nicht", schrieb eine Person in den Kommentaren. Eine andere meldete sich mit den Worten: "Ich finde, so extrem Gewichte stemmen in der Schwangerschaft völlig überzogen. Sie ist ja keine Leistungssportlerin. Was soll das also bitte?" Wieder andere baten sie, es nicht zu übertreiben. Nicht alle Reaktionen fielen jedoch negativ aus: "Schöner denn je", kommentierte etwa die Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (37), und auch Let's Dance-Star Massimo Sinató (45) sowie "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen (55) hinterließen Herzchen-Emojis unter dem Post.

Das Baby, das Amira im Mai öffentlich ankündigte, ist ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren (36), der als Moderator tätig ist. Amira hat bereits zwei Söhne, die aus ihrer Beziehung mit dem Comedian Oliver Pocher (48) stammen. Der erste Sohn kam 2019 zur Welt, der zweite 2020. Im August 2023 machten Amira und Oliver ihre Trennung öffentlich, rund ein Jahr später wurde die Ehe geschieden. Seitdem hält die Moderatorin ihre Fans regelmäßig auf Instagram über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden – von den ersten Anzeichen eines Bäuchleins bis hin zur aktuellen Halbzeit.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Instagram / amiraaly Fit trotz Schwangerschaft: Amira Aly schwitzt im Kraftraum und zeigt ihren Babybauch.

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Instagram / amiraaly Christian Düren und Amira Aly