Oliver Pocher attackiert den Ex von Alessandra Meyer-Wölden

Im weißen Brautkleid und im schwarzen Anzug stehen Oliver Pocher (48) und seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (43) plötzlich wieder gemeinsam vor der Kamera – und das sorgt für mächtig Gesprächsstoff. In einem neuen RTL-Video teilt der Comedian nun ordentlich gegen den Ex-Freund von Sandy aus, mit dem sie bis April zusammen gewesen sein soll. Oliver behauptet augenzwinkernd, dieser Mann habe erheblich zu den Spannungen zwischen den beiden Ex-Partnern beigetragen und letztlich auch zum Aus ihres gemeinsamen Podcasts geführt. Der Comedian sagte: "Wir haben sie da rausgeholt!"

Alessandra stieg Anfang 2026 überraschend aus dem gemeinsamen Podcast aus. Nach vier Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern hatte das Ex-Paar also auch auf beruflicher Ebene eine schwierige Phase. Ein großes Thema sind dabei die gemeinsamen Söhne, von denen mittlerweile zwei ein weit entferntes Sportinternat besuchen, das laut RTL rund zwei Flugstunden entfernt liegt. Oliver erklärte, dieser Schritt sei wichtig, damit die Jungs lernten, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Alessandra betont dagegen, dass der Internatsaufenthalt nichts mit einer Bestrafung zu tun habe, sondern eine Chance für ihre Kinder darstelle.

Neben dem Verhältnis zu Alessandra sprach Oliver bei dem Treffen auch über seine ungewöhnliche Wohnsituation. Der Comedian lebt in unmittelbarer Nachbarschaft zu gleich zwei seiner Ex-Partnerinnen, darunter auch Ex-Frau Amira Aly (33) – nur rund 500 Meter sollen die beiden trennen. Wegen der gemeinsamen Kinder sehen sie sich nach seinen Angaben fast täglich. Das Verhältnis zu Amira soll weiterhin schwierig sein. Mit Alessandra hingegen scheint eine funktionierende Zusammenarbeit nun wieder möglich zu sein – wie das gemeinsame Auftreten im Hochzeitslook eindrucksvoll zeigte.

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Instagram / oliverpocher Sandy Meyer-Wölden, Alexander Müller und Oliver Pocher, September 2024

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Starpix / picturedesk.com / ActionPress Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, Februar 2024

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Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019