Süßes Foto: Laura Wontorra bestätigt Beziehung mit Riccardo

Laura Wontorra (37) hat ihre neue Beziehung mit Sportmoderator Riccardo Basile (34) nun selbst bestätigt. Die 37-Jährige postete auf Instagram erstmals ein gemeinsames Foto mit ihm – ein Spiegelselfie, auf dem die beiden Seite an Seite vor der Skyline von New York in die Kamera strahlen. Damit macht die Moderatorin kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe. Schon zuvor hatte Bild Fotos veröffentlicht, die Laura und Riccardo Hand in Hand in der US-amerikanischen Metropole zeigen.

Laura befindet sich derzeit beruflich in New York, wo sie für die Fußball-Weltmeisterschaft im Einsatz ist. Auch Riccardo teilte in den vergangenen Tagen Eindrücke aus der Stadt auf seinem Account – auffällig oft von denselben Schauplätzen wie seine neue Freundin, allerdings nie gemeinsam. Mit dem aktuellen Instagram-Post haben die beiden diese Zurückhaltung nun aufgegeben. RTL hatte bereits im Juni über die Beziehung berichtet.

Riccardo ist wie Laura in der Sportwelt zu Hause. Er steht seit 2017 für Sky Deutschland vor der Kamera und war dort unter anderem lange Co-Host von Jörg Wontorra – Lauras Vater und selbst einer der bekanntesten Sportmoderatoren Deutschlands. Berichten zufolge soll es zwischen den beiden bereits im Februar bei einer Party in Berlin gefunkt haben. Für Laura ist es die erste öffentliche Beziehung seit dem Ende ihrer Ehe mit Fußballprofi Simon Zoller (35), die beide im November 2022 bekanntgegeben hatten.

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Instagram / laurawontorra Riccardo Basile und Laura Wontorra, Juni 2026

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Getty Images Experten bei der MagentaTV-Teampräsentation zur WM 2026

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Laura Wontorra und Riccardo Basile zeigen sich erstmals offiziell gemeinsam auf Instagram.