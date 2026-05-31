Sport-Moderator: Laura Wontorra soll wieder verliebt sein

Laura Wontorra (37) soll frisch verliebt sein: Die Moderatorin ist einem Bild-Bericht zufolge wieder in festen Händen. Ihr neuer Partner soll der Sport-Moderator Riccardo Basile (34) sein. Zwischen den beiden habe es der Zeitung zufolge bereits im Februar bei einer Party in Berlin gefunkt. Seitdem seien Laura und Riccardo auch privat mehr als nur Kollegen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt, dass beide in der Sportmedienbranche bekannte Gesichter sind und sich schon seit Jahren aus dem beruflichen Umfeld kennen.

Laut Bild blieb die Verbindung der beiden zunächst weitgehend unbemerkt. Inzwischen soll es aber erste Hinweise gegeben haben, die auf eine Beziehung hindeuten. So seien Laura und Riccardo von Fans am Hamburger Flughafen Händchen haltend gesehen worden. Außerdem sollen die beiden auch gemeinsam beim Geburtstag von Clemens Tönnies (70) aufgetaucht sein. Offiziell bestätigt haben Laura und Riccardo die Meldung bislang aber nicht.

Laura gehört seit Jahren zu den bekanntesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen und ist regelmäßig im Sportbereich zu sehen. Auch Riccardo ist als TV-Gesicht im Fußball längst kein Unbekannter. Dass sich die beiden schon länger kennen, passt zu ihrem gemeinsamen beruflichen Umfeld, in dem sie immer wieder bei denselben Terminen und Veranstaltungen auftauchten.

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Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

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Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

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Imago Riccardo Basile, Sky-Sport-Moderator

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