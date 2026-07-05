"Sturköpfe": Laura und Jörg Wontorra über ihr Verhältnis

Laura Wontorra (37) und Jörg Wontorra haben jetzt ganz offen über ihr enges, aber auch temperamentvolles Verhältnis gesprochen. Im Interview mit dem Magazin Gala erzählten die Moderatorin und die Sportreporter-Legende von ihrer gemeinsamen Reise in die USA, die sie für die Doku-Serie "Wontorras World Cup" unternommen haben. Dabei machten die beiden deutlich, dass sie sich den Trip zuvor gut überlegt hatten. "Wir hatten vorher durchaus Respekt, weil wir beide Sturköpfe und Rampensäue sind", erklärte Laura. Trotzdem sei schnell klar gewesen, dass das Vater-Tochter-Duo die Reise miteinander wagen wolle. "Papa hat schon alles erreicht, ich stehe mitten im Leben – und jetzt konnten wir noch mal gemeinsam losziehen. Das haben wir beide sehr genossen", betonte Laura gegenüber dem Magazin.

Dass es zwischen den beiden nicht immer nur harmonisch zugeht, verschweigen weder Laura noch Jörg. "Wir beharren beide sehr auf unserer Meinung, da kann es schon mal richtig knallen", erklärte die Moderatorin. In solchen Momenten übernehme ihr Bruder Marcel die Rolle des Krisenmanagers. Nachtragend sei jedoch keiner von beiden – und auch eine Entschuldigung falle dem Duo nicht schwer. Jörg verriet dem Magazin hierbei seinen Trick: "Manchmal hilft auch einfach, eine Nacht darüber zu schlafen. Am nächsten Morgen sieht die Welt gleich ganz anders aus." Was Ratschläge angeht, hält sich der 77-Jährige inzwischen ohnehin zurück, wie er erzählte. Er gebe seiner Tochter nur noch Tipps, wenn sie danach frage. Sein wichtigster Rat laute dennoch wie eh und je: "Bleib du selbst und sei authentisch – das Publikum merkt sofort, wenn man sich verstellt."

Dass die beiden so offen miteinander umgehen, scheint schon lange Teil ihres Familienlebens zu sein. Laura erzählte, in ihrer Familie gelte seit jeher Jörgs Leitsatz: "Nur redenden Menschen kann geholfen werden." Genau dieses direkte Miteinander prägt offenbar bis heute ihre Beziehung. Schon zuvor hatte Laura Einblicke in ihre Kindheit gegeben und beschrieben, wie sehr gemeinsame Erlebnisse mit Vater Jörg sie geprägt haben. Auch privat scheint für die Moderatorin gerade viel in Bewegung zu sein: Erst vor Kurzem machte sie ihre Beziehung mit TV-Kollege Riccardo Basile (34) öffentlich. Neben ihrem Liebesglück ist auch das enge Band zu Papa Jörg weiter ein wichtiges Thema in ihrem Leben.

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Instagram / laurawontorra Jörg Wontorra und Tochter Laura Wontorra im Mai 2026

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Imago Marcel, Laura und Joerg Wontorra beim Sport Bild Award, August 2025

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Instagram / laurawontorra Jörg Wontorra mit seiner Tochter Laura Wontorra im Stadion