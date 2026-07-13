Laura Wontorra teilte verliebte Schnappschüsse mit Riccardo

Laura Wontorra (37) ist derzeit für die Fußball-WM in Nordamerika im Einsatz und führt als Moderatorin durch das Programm im linearen Fernsehen. Doch nicht nur beruflich läuft es für die 37-Jährige gerade rund – auch privat scheint sie überglücklich zu sein. Am Wochenende teilte sie auf Instagram eine neue Fotostrecke, die ihre Fans in helle Aufruhr versetzte: Unter den insgesamt neun Bildern sind auch zwei Pärchenfotos mit ihrem Freund Riccardo Basile (34). Die Aufnahmen zeigen die beiden gut gelaunt in Hollywood, wo sie buchstäblich um die Wette strahlen.

Auf den Fotos präsentiert sich Riccardo in einem weißen Shirt mit grüner Hemdjacke, während Laura im braunen Oberteil und schwarzer Lederjacke posiert – ganz im Stil der Filmmetropole. Die Kommentarspalte füllte sich schnell mit Liebesbekundungen ihrer Fans. Auch prominente Gesichter mischten sich darunter: Let's Dance-Profitänzer Massimo Sinató (45) und Lauras Kollegin Anna Kraft (40) schickten öffentlich ihre Herzen. Ein Fan der Moderatorin schreibt: "Ihr seid ein tolles Paar – von Herzen alles Liebe für euch." Diese kleine Nachricht reiht sich in viele weitere ein.

Bereits Ende Mai kursierten erste Gerüchte über eine neue Liebe der gebürtigen Bremerin. Bekannt gemacht hatte das Paar seine Beziehung mit einem gemeinsamen Spiegelselfie vor der New Yorker Skyline, das Laura auf Instagram veröffentlichte. Für die Moderatorin ist es die erste öffentliche Beziehung, seit ihre Ehe mit dem früheren Fußballprofi Simon Zoller vor vier Jahren in die Brüche ging.

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Instagram / laurawontorra Riccardo Basile und Laura Wontorra, Juli 2026

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Instagram / laurawontorra Riccardo Basile und Laura Wontorra, Juli 2026

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Instagram / laurawontorra Riccardo Basile und Laura Wontorra, Juni 2026