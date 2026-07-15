Neue Pärchenfotos: Fans machen sich Sorgen um Laura Wontorra

Laura Wontorra (37) und Riccardo Basile (34) geben ihren Fans gerade neue Einblicke in ihr Liebesglück: Die Moderatorin hat auf Instagram eine frische Bilderstrecke aus den USA geteilt, auf der sie sich gemeinsam mit ihrem Partner zeigt. Zu sehen sind die beiden unter anderem am Strand und an einem Tisch in den Hamptons. Dabei fällt vor allem Lauras strahlendes Lächeln sofort ins Auge. Seit Laura und Riccardo Ende Juni ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, zeigen sie sich immer wieder zusammen in den sozialen Netzwerken. Doch in der Kommentarspalte unter den neuen Aufnahmen geht es nicht nur um die verliebten Schnappschüsse. Einige Fans äußern auch ihre Sorge um Lauras Gewicht und schreiben unter anderem: "Bitte iss mehr."

Neben solchen besorgten Reaktionen bekommt das Paar aber auch viel Zuspruch. Viele Nutzer freuen sich über die gemeinsamen Fotos und kommentieren, wie glücklich Laura auf den Bildern wirke. Auch einige prominente Kolleginnen und Bekannte meldeten sich unter dem Post zu Wort. Model Lena Gercke (38) schrieb: "Du strahlst." Frauke Ludowig (62), Evelyn Burdecki (37) und Ina Aogo (37) hinterließen Herzchen-Emojis, während Palina Rojinski (41) ein Herz schickte. Auch Caro Daur (31) und Mats Hummels (37) zeigten ihre Unterstützung und versahen die Bilder mit einem Like. Auf den Fotos sitzt Riccardo eng an Lauras Seite, auf einem Schnappschuss hat er den Arm um sie gelegt.

Für Laura und Riccardo sind gemeinsame Aufnahmen in den sozialen Netzwerken inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr. Nachdem die beiden Sportjournalisten ihre Beziehung Ende Juni öffentlich bestätigt hatten, lassen sie ihre Community immer öfter an ihrem Alltag teilhaben – ob bei Terminen rund um den Fußball oder in privaten Auszeiten wie jetzt am Strand. Kennengelernt haben sich die Moderatorin und das Sky-Gesicht bereits vor Jahren über das gemeinsame berufliche Umfeld. Riccardo moderierte sogar schon an der Seite von Lauras Vater Jörg Wontorra. Beide blicken auf langjährige Beziehungen zurück: Laura war mit Fußballprofi Simon Zoller (35) verheiratet, Riccardo war unter anderem mit der früheren Der Bachelor-Siegerin Clea-Lacy Juhn (35) liiert.

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra und Riccardo Basile, Influencer-Paar

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Moderatorin

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Moderatorin