Unglaublich stolz: Bahar Kizil hat schon 21 Kilo abgenommen

Bahar Kizil (37) hat sich mit einem ehrlichen Update bei ihren Followern gemeldet und dabei einen beeindruckenden Meilenstein verkündet: Die Sängerin hat bereits 21 Kilogramm abgenommen. Insgesamt möchte sie 50 Kilogramm abnehmen, ist also schon fast auf halbem Weg. In einem Instagram-Video teilt sie mit, dass die Waage zuletzt am Freitag 86 Kilogramm angezeigt habe. Gleichzeitig beschreibt sie, dass die vergangene Woche trotz der Erfolge alles andere als leicht gewesen sei.

Die aktuelle Abnehmphase sei vor allem körperlich herausfordernd, erklärt sie in dem Clip. "Meine Energie war komplett im Keller. Ich hatte mehrere Schwächemomente. Ich hatte kaum Power", schildert Bahar offen. Sie ernähre sich derzeit ketogen und Low Carb, und die Kombination aus Hitze, Periode und der Umstellung auf Fettverbrennung habe ihren Körper stark gefordert. Trotzdem laufe das Essen "erstaunlich gut", wie sie selbst betont. Besonders stolz ist sie aber nicht nur auf die Zahl auf der Waage, sondern auch darauf, Dinge getan zu haben, die sie sich lange nicht getraut hatte: ärmellos auf einem Event mit rotem Teppich zu erscheinen und mit dem Bikini ins öffentliche Schwimmbad zu gehen, ohne sich darum zu kümmern, was andere denken könnten.

Mit einer Botschaft an ihre Follower schließt sie das Video: "Zieh den Bikini an. Zieh das Spaghettiträgertop an. Zieh den Rock an. Warte nicht darauf, irgendwann gut genug zu sein. Es sind 40 Grad. Du hast es verdient, dich wohl zu fühlen." Bahar Kizil wurde als Mitglied der Girlgroup Monrose bekannt, die 2006 aus der Castingshow "Popstars" hervorging. Auf Social Media und im gemeinsamen Podcast mit Monrose-Kollegin Senna Gammour (46) teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben und spricht dabei offen über persönliche Themen – so auch jetzt über ihren Abnehmweg, den sie sichtlich mit viel Offenheit und Selbstreflexion angeht.

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