Monrose-Sängerin Bahar Kizil zeigt erstmals ihren Freund

Für ihre rund 95.000 Follower hatte Bahar Kizil (37) am 15. Juli eine ganz besondere Überraschung parat: Die Monrose-Sängerin zeigte erstmals öffentlich ihren Freund – und was für ein romantischer Auftakt das war. Auf Instagram präsentierten sich die beiden ganz in Weiß bei einem gemeinsamen Event, eng umschlungen und sichtlich verliebt. Besonders rührend: Er gab ihr liebevoll einen Kuss auf die Stirn. Dazu schrieb Bahar die bedeutungsvollen Worte: "Der Eine reicht." Die Fans überschütteten die Sängerin daraufhin mit Herzchen und Begeisterungsstürmen in den Kommentaren. Ihre Message war bewusst gewählt, da Bahar auf einen Hasskommentar reagiert, den sie in dem Reel einblendet.

Der romantische Paar-Auftritt fällt für Bahar in eine Zeit des persönlichen Aufbruchs. Wie zuvor berichtet, hat die Musikerin bereits 21 Kilogramm abgenommen – und plant, insgesamt weitere 29 Kilogramm zu verlieren. Sie scheint diesen neuen Lebensabschnitt mit viel Energie und Zuversicht anzugehen, und das Liebes-Outing wirkt wie das i-Tüpfelchen auf einem positiven Wandel.

Bahar wurde durch die Girlgroup Monrose bekannt, die zwischen 2006 und 2013 mit Hits wie "Shame" und "Hot Summer" erfolgreich war. Neben ihrer Musikkarriere ist sie auch als Schauspielerin tätig. In jüngster Zeit hat sie sich zunehmend offen über ihr Privatleben geäußert – so sprach sie im gemeinsamen Podcast "Recall" mit ihrer ehemaligen Monrose-Kollegin Senna Gammour (46) auch über eine Fehlgeburt, die sie vor gut einem Jahr erlitten hatte, nachdem sie ungewollt schwanger geworden war.

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Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil mit ihrem Freund, Juli 2026

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Imago Bahar Kizil bei der Jubiläumsparty von bonprix im Curio Haus in Hamburg

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Instagram / missgammour Senna Gammour und Bahar Kizil im Februar 2025