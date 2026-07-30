Kein BH: Bahar Kizil wehrt sich scharf gegen Bodyshaming

Bahar Kizil (37) hat auf Instagram einen Bodyshaming-Kommentar zu ihrer Brust auf klare Weise zurückgewiesen. Eine Nutzerin hatte die 37-Jährige dafür angefeindet, keinen BH zu tragen: "Warum trägt die Alte keinen BH? Das sieht einfach ekelhaft aus, das ist nicht sexy", lautete der Kommentar. Darauf antwortete die Monrose-Sängerin mit einem deutlichen Video, in dem sie die Verfasserin direkt adressierte: "So, liebe Birgit, ich hoffe, es gefällt dir besser..." Und weiter: "Ich mach damit, was ich will. Ob ich sie nach oben pushe, ob ich sie hängen lasse... mir was reinstecke oder nicht...."

Bahars Botschaft ist unmissverständlich: Was sie mit ihrem Körper macht, geht niemanden etwas an. Mit dieser Erfahrung ist sie nicht allein – auch Sängerin Sarah Engels (33) sieht sich regelmäßig mit kritischen Kommentaren zu ihrem Körper konfrontiert. Beide lassen sich von solchen Anfeindungen jedoch nicht beirren und stylen sich weiterhin so, wie sie sich wohlfühlen.

Bahar wurde als Mitglied der Girlgroup Monrose bekannt, der neben ihr auch Senna Gammour (46) und Mandy Capristo (36) angehörten. Heute steht sie gemeinsam mit Senna für den Podcast "Recall – mit Senna & Bahar" vor dem Mikrofon. Zuletzt machte Bahar auch mit ihren Ernährungsgewohnheiten auf sich aufmerksam: Die Sängerin erzählte ihren Fans in einer Instagram-Story offen davon, dass sie seit Jahren mit heftigen Essens-Crashs kämpft und sich seit Längerem strikt keto und kohlenhydratarm ernährt, weil sie sich damit deutlich fitter fühlt.

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Imago Bahar Kizil beim Bonprix-Jubiläum "Forty And Fabulous" im Curio Haus in Hamburg am 25.06.2026

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Getty Images Bahar Kizil, Sängerin

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Instagram / missgammour Senna Gammour und Bahar Kizil, Februar 2025