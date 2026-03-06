Laut Bahar Kizil gibt es keine "klassische" Monrose-Reunion

Bahar Kizil (37) hat sich bei der Show "Promi ein Joker" zu einem möglichen Comeback ihrer einstigen Band Monrose geäußert. Die Musikerin erklärte ehrlich, dass Fans sich keine großen Hoffnungen auf eine Rückkehr der erfolgreichen Girlband machen sollten. "Nicht direkt. Also Senna und ich haben eine kleine Reunion gefeiert letztes Jahr auf ihrer Tour und machen jetzt einen kleinen Podcast, aber eine klassische Reunion zu dritt wird es nicht geben", stellte sie eindeutig klar.

Während Senna und Bahar einen guten Draht zueinander haben, sieht es bei der Dritten im früheren Bunde anders aus. Erst vor wenigen Wochen äußerte sich Bahar in einem Instagram-Video offen über ihr Verhältnis zu Mandy (35). Die Musikerin betonte, dass es keinen Kontakt mehr zwischen ihnen gebe. "Nein. Aber ich habe aufgehört, traurig darüber zu sein", erklärte sie geradeheraus und behauptete, dass sie mit der Situation ihren Frieden gefunden habe. "Menschen verändern sich. Interessen verändern sich. Wege verändern sich. Und das ist okay", schrieb Bahar weiter in ihrem Post.

Mit Monrose stürmte Bahar seit ihrem Sieg bei der Castingshow Popstars ab Ende 2006 die Charts und feierte gemeinsam mit ihren Bandkolleginnen Mandy Capristo und Senna Gammour einen Erfolg nach dem anderen. Hits wie "Shame" oder "Hot Summer" liefen rauf und runter und machten die Girlband zu einer der erfolgreichsten deutschen Popgruppen ihrer Zeit. Doch 2011 folgte die Trennung der Band. Bahar zog sich anschließend aus der Öffentlichkeit zurück und musste nach eigenen Angaben um jeden Euro zum Leben kämpfen. Die Zeit nach dem Ende von Monrose war für sie alles andere als einfach.

Getty Images Monrose, 2009

Instagram / missgammour Senna Gammour und Bahar Kizil im Februar 2025

Getty Images Bahar, Senna und Mandy von Monrose, März 2007