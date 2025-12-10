Senna Gammour und Bahar Kizil starten gemeinsamen Podcast

Senna Gammour (45) und Bahar Kizil (37), bekannt aus der Girlband Monrose, haben ihr neues Podcast-Projekt "Recall" gestartet. Die erste Folge erscheint heute, am 10. Dezember, auf der Plattform Podimo. Mit ihrem Format nehmen die beiden Sängerinnen ihre Hörer mit auf eine Zeitreise in die 2000er-Jahre – jene Ära, die sie selbst durch Hits, Castingshows und Tourneen geprägt hat. Neben ihren persönlichen Erinnerungen stehen auch spannende Gäste aus Popkultur und Fernsehen auf dem Programm. Außerdem lädt eine Recall-Hotline dazu ein, Geschichten und Fragen der Community direkt in die Show zu integrieren.

Im wöchentlichen Rhythmus gibt es mittwochs eine neue Folge, wobei sich kostenfreie Episoden mit Premium-Bonusfolgen abwechseln. Senna beschreibt den Podcast als Zeitreise und verspricht, die bunte und emotionale Stimmung der 2000er wiederzubeleben. Bahar ergänzt, dass sie gemeinsam mit den Hörern die Wahrheit hinter den Schlagzeilen beleuchten und bisher ungezeigte Momente aus ihrer Karriere teilen wollen. "Wir sprechen darüber, warum wir jetzt nach all den Jahren wieder gemeinsam am Mikrofon sitzen, was diese Ära so besonders gemacht hat und welche Geschichten hinter den Kulissen nie erzählt wurden", sagt Bahar bei Podimo. Gäste aus der damaligen Zeit, wie Pop-Phänomene oder TV-Ikonen, sollen die Episoden ergänzen und für nostalgische Momente sorgen.

Die Idee eines Podcasts lag bei den beiden Sängerinnen, die einst als Teil von Monrose für Aufsehen sorgten, auf der Hand. Die Band war 2006 aus der Castingshow Popstars hervorgegangen und hatte in dieser Zeit mit Titeln wie "Shame" die Charts erobert. Senna, die für ihre direkte und feurige Art bekannt ist, und Bahar, die eher reflektiert und emotional agiert, ergänzen sich perfekt. Bereits in der Vergangenheit betonten sie immer wieder, wie verbunden sie sich auch nach den Jahren ohne gemeinsame Bühne fühlen. Ihr Podcast gibt ihnen nun die Gelegenheit, diese Chemie erneut mit ihrem Publikum zu teilen.

Instagram / missgammour Senna Gammour und Bahar Kizil, Februar 2025

Instagram / missgammour Senna Gammour und Bahar Kizil im Februar 2025

Getty Images Monrose, 2009