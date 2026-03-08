Monrose-Star Bahar Kizil arbeitete zwischendurch in Bäckerei

Wer Ende der 2000er Jahre das Radio einschaltete, kam an Monrose kaum vorbei. Mit Hits wie "Shame" und "Hot Summer" avancierte das Trio aus der Castingshow Popstars zu einer der erfolgreichsten deutschen Girlbands überhaupt. Bahar Kizil (37), Senna Gammour (46) und Mandy Capristo (35) standen auf den größten Bühnen, verdienten fünfstellige Beträge pro Auftritt – und waren plötzlich überall. Doch als die Band 2011 auseinanderbrach, folgte für Bahar der harte Aufprall in der Realität. Aus dem Jetset wurde Alltag, aus Gage wurde Geldnot. Im RTL-Format "Ein Promi ein Joker" blickte die gebürtige Freiburgerin nun, zum 20. Bandgeburtstag, erstaunlich offen auf jene turbulenten Jahre zurück – und erinnerte sich dabei mit gemischten Gefühlen an die Hochzeit ihrer Karriere: "Es ist auf jeden Fall die base von allem, und ganz viele Emotionen!"

Was folgte, war kein glamouröser Soloauftritt, sondern harte Bodenarbeit im wahrsten Sinne. Bahar nahm nach dem Ende von Monrose einen Job in einer Bäckerei an. Bis zum vergangenen Sommer arbeitete sie dort, um sich eine neue wirtschaftliche Grundlage zu schaffen. Dass sie hinter dem Tresen stand statt auf einer Bühne, empfand sie dabei weniger als Demütigung denn als nüchterne Konsequenz ihrer Lage. "Das Schwere war, diese Entscheidung zu treffen und mutig zu sein. Und zu sagen: Ich mache das jetzt, egal was die Leute in dem Moment denken", erklärte sie im Interview. Diese Haltung, sich weder von Erwartungen noch von Urteilen anderer leiten zu lassen, zieht sich wie ein roter Faden durch Bahars Umgang mit den Nachwehen ihres Ruhms. Eine Erkenntnis, die sie sichtlich gereift hat – auch wenn der Weg dahin steinig war.

Neben den finanziellen Herausforderungen hatte Bahar noch mit einer anderen, weitaus persönlicheren Belastung zu kämpfen: Seit ihrem Weggang von der Musikbühne sah sie sich immer wieder mit verletzenden Kommentaren zu ihrer Figur konfrontiert. Bodyshaming, so berichtete sie, habe sie in sämtlichen Ausprägungen erlebt. Statt sich davon dauerhaft beeindrucken zu lassen, zog sie jedoch eine andere Schlussfolgerung: "Mich wirklich zu lieben, mit all meinen Facetten. Egal, ob ich mal dicker bin, ob ich dünner bin" – das sei das Wichtigste, was sie gelernt habe. Ein Reifezeugnis, das viele ihrer Fans beeindrucken dürfte. Und dann ist da noch die Frage, die alle Monrose-Anhängerinnen und -Anhänger umtreibt: Wird es zum 20. Geburtstag der Band ein Wiedersehen zu dritt geben? Die Antwort fällt nüchtern aus. "Eine klassische Reunion zu dritt wird es nicht geben", stellte Bahar klar.

Getty Images Bahar Kizil, Sängerin

Getty Images Monrose 2006

Getty Images Monrose beim Comet 2010